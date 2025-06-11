Huelga de médicos este viernes en Soria convocados por el sindicato CESM

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) ha convocado para este viernes una huelga de carácter nacional a la que están llamados los facultativos de la provincia para exigir un "estatuto profesional que reconozca su singularidad".

Todos los graduados grupo A1 (médicos y facultativos) están convocados al paro nacional de este día 13 de junio a la que han solicitado se adhieran el resto de sindicatos y asociaciones médicas "para mostrar su rechazo al estatuto marco que plantea el Ministerio de Sanidad".

Entre los motivos que alegan para rechazar el citado estatuto se encuentran que las guardias siguen siendo obligatorias y de 17 horas, y no computan a efectos de jubilación y no tienen un coeficiente reductor, "como sí ocurre en otras profesiones"; las guardias localizadas no son reguladas, "ni en número ni en forma"; "seguimos obligados a hacer guardias pagadas a precio inferior al de hora ordinaria, mientras que en otras categorías profesionales estas horas fuera de jornada laboral normal se consideran horas extra, y se pagan muy por encima de la hora ordinaria", se quejan.

Lamentan, igualmente que los médicos "solo tenemos derecho a un descanso semanal de 36 horas", que además es acumulable en periodos de 14 días, mientras que el resto de categorías tienen garantizado un descanso semanal de 60 horas y que "nos pueden obligar a hacer una jornada semanal de hasta 45 horas o más (en cómputo de 4 meses", subrayan.

A juicio de CESM todos estos puntos "incumplen la legislación europea en cuanto a límite de jornada y descansos, mantienen la sobrecarga asistencial y penalizan la conciliación familiar".

Añaden que no se les reconoce como profesión de riesgo, no se garantiza la aplicación de la ley de prevención de Riesgos laborales y el nuevo estatuto marco "establece una serie de incompatibilidades para los médicos completamente diferentes al resto de empleados públicos, de forma totalmente discriminatoria".

Reclaman que el Sistema Nacional de Salud contenga un Estatuto de la Profesión Médica. "La formación, funciones y responsabilidades específicas de nuestro colectivo en el SNS exigen un marco específico propio".

También denuncia CESM "el sentimiento de abandono e indefensión de nuestros profesionales médicos", que "repercute en su vida y en sus familias , y supone un deterioro claro e inexorable en la atención a la población".

Finalmente, "las condiciones laborales que soportan estos profesionales afectan a la sostenibilidad del sistema sanitario público".