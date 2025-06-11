Golpe al fraude gastronómico y fiscal: embotaban pimientos 'gourmet' falsos en Navarra y los vendían en restaurantes de Soria y otras provincias

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Golpe al fraude gastronómico. Una operación de la Guardia Civil ha permitido la desarticulación de un grupo criminal que embotaba pimientos como gourmet, cuando en realidad no lo eran, y los vendían a restaurantes de Soria y otras provincias del país. La Guardia Civil de Navarra, a través del Equipo de Protección de la Naturaleza (Eprona) y la Patrulla de Seprona de Castejón, ha detenido a tres varones e investigado a una mujer como presuntos autores de un delito contra la Salud Pública, estafa y falsedad documental y pertenencia a grupo criminal en la localidad de Tudela (Navarra), según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Soria.

La investigación se inició tras una intervención de la patrulla de Seprona de Castejón en una finca sita en la localidad de Tudela, debido a un pequeño incendio. En dicha finca, pudieron observar unos botes de conserva de pimientos que tenían una etiqueta amarilla con el título «pimientos del cristal, asados con carbón y pelados a mano».

A raíz de este hallazgo, los agentes procedieron a realizar una investigación para hallar la relación entre dichos botes y el propietario de la finca. El resultado fue una trama en la cual los implicados compraban pimientos variedad rojo italiano, los asaban, pelaban y los metían en botes de cristal al objeto de venderlos como conserva, sin tener las condiciones higiénico-sanitarias establecidas, vendiendo posteriormente dicho producto a los restaurantes y establecimientos haciéndolos pasar como producto ‘gourmet’, careciendo de la autorización para poder vender estos productos.

De esta manera, conseguían prácticamente quintuplicar sus beneficios, al comprar una variedad de pimiento más barata y haciéndola pasar por una más cara para el consumidor, sin pasar por los controles de sanidad y calidad obligatorios. Todo ello realizando dichas conservas en unas condiciones higiénicas deplorables y poniendo en riesgo la salud de las personas.

Los botes de la variedad ‘Pimientos del Cristal’ se vendían posteriormente en restaurantes de Navarra, País Vasco, La Rioja, Soria y Zaragoza, como un producto ‘gourmet’, obteniendo así unos beneficios económicos considerables.

Además del posible grave perjuicio para la salud de las personas y la estafa realizada a los restaurantes al vender un producto totalmente diferente, los responsables suplantaron un código de barras de otra empresa totalmente diferente y añadieron a la etiqueta un número de registro sanitario caducado, careciendo dicho producto de trazabilidad ni de ningún tipo de control sanitario.

Debido a las investigaciones llevadas a cabo por los agentes del Seprona de Navarra, se han logrado intervenir más de 1.200 botes de conserva de ‘Pimiento del Cristal’ que no cumplían las condiciones sanitarias establecidas por el Ministerio de Sanidad, pudiendo haber provocado un grave perjuicio para la salud de las personas.

Por estos hechos se ha procedido a la detención de tres varones, uno de 66 años de nacionalidad española y dos más de 48 y 33 de nacionalidad marroquí y residentes los tres en la localidad tudelana. Se ha investigado también una mujer 33 años de nacionalidad marroquí y también residente en Tudela. Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Nº 2 de Tudela.