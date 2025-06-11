Dos terremotos sacuden el norte de Soria en Tierras Altas en menos de diez minutos

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

Habría que retroceder bastante en el tiempo para encontrar algo similar, si es que lo ha habido. Dos terremotos han sacudido el norte de la provincia de Soria en menos de diez minutos, en la tarde de este miércoles 11 de junio. En ambos casos han tenido una magnitud mayor de dos.

Los movimientos han tenido lugar en Tierras Altas, en el área del municipio de San Pedro Manrique, con una diferencia de tiempo de ocho minutos, según información del IGN, Instituto Geográfico Nacional. El primero de ellos está registrado a las 19.11 horas, cerca del despoblado de Acrijos, perteneciente al término municipal de San Pedro, y ha tenido una magnitud de 2,2.

Ocho minutos más tarde llegaba el segundo temblor, a una veintena de kilómetro del primero y muy cerca del límite provincial, pero ya en la comunidad de La Rioja, concretamente en Cornago. La magnitud de la réplica ha sido una décima mayor, 2,3. La situación de Cornago aparece situando las coordenadas en Google Maps, ya que la información del IGN localiza ambos terremotos en San Pedro Manrique.

Otro dato que llama la atención es la escasa profundidad de los dos temblores: un kilómetro en el de Acrijos y a ras de tierra en el de Cornago. Tierras Altas es una de las zonas de la provincia de Soria con mayor actividad sísmica, junto con el área del Moncayo.

Los ocurridos esta tarde son el cuarto y quinto terremotos en lo que va de año en Soria, dos de ellos en el Moncayo y otro también en el norte. El primero fue en Noviercas en enero; el segundo en Villar del Río y el tercero en San Felices.