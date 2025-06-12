Protos invertirá al menos 8 millones en su bodega de Ribera del Duero en Soria

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

El excelente trabajo desarrollado por las bodegas y viticultores de la Ribera del Duero soriana en los últimos años recibirá un espaldarazo importante en los próximos meses cuando se materialice el desembarco, iniciado hace un par de años, de la emblemática Protos en la provincia de Soria. La empresa ya ha iniciado los trabajos previos para la construcción de una bodega en Zayas de Torres (Langa de Duero) para la que movilizará al menos unos 8 millones de euros. En 2026 también se completará plantación de las 130 hectáreas de Protos en Soria y se confía en que se puede procesar la uva ya en la provincia, según avanzó el director general de Protos, Carlos Villar.

El camino de Protos en Soria se inició a mediados del 2022 con el arriendo de algo más de 60 hectáreas en la provincia de Soria en la pequeña localidad de Zayas de Torre. Ese acuerdo contemplaba ya el desarrollo de una bodega industrial. A esas primeras 60 hectáreas se han sumado más terrenos en los últimos años y de forma paralela se ha ido diseñando un cuidado proyecto que mantendrá el espíritu que Protos ha desarrollado en sus bodegas.

Villar explicó que después del arduo trabajo administrativo para cerrar tanto los terrenos de cultivo como el suelo de la bodega así como el diseño del propio proyecto en enero de este año se presentó el proyecto al programa de ayudas para la industria vitivinícula. Se trata de una línea de apoyos, que cuenta con financiación europea, que cubre inversiones materiales e inmateriales en instalaciones de transformación y en infraestructuras vitivinícolas. La previsión es que la resolución se conozca en cuestión de semanas –este verano.

El resultado de la convocatoria marcará el proyecto de Soria. En primer lugar porque Protos, según indicó Villar, tiene planteado varios escenarios ya que en función de la ayuda concedida el proyecto puede suponer una inversión de 8 o de 15 millones. Otro factor importante es que la ayuda obliga a que el 50% de la inversión esté realizada en el mes de abril de 2026 lo que evidencia también que el proyecto de Protos en Soria no tiene marcha atrás. Villar confirmó que la empresa ya que está afrontando las tareas de movimiento de tierras para agilizar el inicio de las obras en cuanto sea posible. En este mismo sentido, aseguró que la construcción comenzará este mismo año. «Es una inversión elevada, pero desde Protos invertimos en calidad», subrayó la empresa.

Tras cerrar el acuerdo con Zayas en 2022, Protos empezó a plantar uva en Soria en el año 2023 con 27 hectáreas. En la próxima vendimia estas viñas ya producirán uva para la empresa bodeguera que se procesará en las instalaciones de Protos en Anguix (Burgos). En el año 2024 se extendió la plantación otras 36 hectáreas y en el 2025 «un año complicado por las lluvias» se sumaron otras 41. El año que viene se cerrará el círculo con otras 26 hectáreas que completarán las 130 hectáreas de producción de Protos en la provincia. La previsión de Protos es que toda la uva que se produzca en Soria la vendimia de 2026 ya pueda ser procesada en las nuevas instalaciones de la provincia.

El ambicioso proyecto de Protos en Soria llega en un momento complejo para el sector vitivinícola. «No está en el mejor momento, el año pasado el consumo cayó un 3.3% y en el acumulado de los últimos años la caída es del 7,5%», apuntó Villa que no obstante apuntó que los vinos de «más valor» han esquivado esta circunstancia por lo que «hay zonas» como puede ser la Ribera del Duero « de gran calidad» que sufren menos este descenso. Otra amenaza son los aranceles o nuevas normativas que suponen «ataques gratuitos» al sector.

Aún en este contexto, Protos mantiene su apuesta por «crecer» y crear valor añadido en las diferentes zonas donde está implantada y en ese marco lanza el proyecto de Soria que estará activo justo antes de que la empresa, en 2027, celebre su centenario. «Esperamos que sea un proyecto importante y con impacto en la provincia», destacó Villar recordando que parte del personal de la bodega sea de Soria y que se crearán sinergias para fomentar el enoturismo aprovechando el potencial paisajístico y natural de la ribera del Duero soriana.

Cabe recordar que este mismo año, principios del pasado mes de mayo, Protos inauguraba oficialmente sus instalaciones en Cubillas de Santa Marta (Valladolid). Esta bodega está vinculada a la D.O. Cigales y alcanzó una inversión de seis millones de euros. La próxima inauguración de Protos, será en Soria.