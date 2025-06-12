Estos son los Premios Machado de Naturaleza y Medio ambiente

Educación para la protección y desarrollo de la naturaleza y el medio ambienteMONTESEGUROFOTO

Publicado por Mario Tejedor Soria

El Salón Rojo del Instituto Antonio Machado de Soria fue el lugar de entrega de la VIII Edición del Premio Nacional Antonio Machado, que premia la educación en la protección del medio ambiente. Ángel de Miguel Casas presidió el acto, que se dividió en dos partes.

Yosra Benalddi y Ángel de Blas León ganaron en poesía, mientras que Laura Quílez y Adrián Jiménez se destacaron en narrativa.

En arte visual, Martina García y Claudia Ruiz ganaron, y en audiovisual, Constanza Díaz presentó un trabajo notable. Las intervenciones resaltaron la importancia de estos premios en el 150 aniversario de Antonio Machado.