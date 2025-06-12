Estos son los Premios Machado de Naturaleza y Medio ambiente

El Salón Rojo del Instituto Antonio Machado de Soria fue el lugar de entrega de la
VIII Edición del Premio Nacional Antonio Machado, que premia la educación en la protección del medio ambiente. Ángel de Miguel Casas presidió el acto, que se dividió en dos partes.
Educación para la protección y desarrollo de la naturaleza y el medio ambiente MONTESEGUROFOTO
VIII Premio nacional Antonio Machado
Educación para la protección y desarrollo de la naturaleza y el medio ambiente MONTESEGUROFOTO
VIII Premio nacional Antonio Machado
Educación para la protección y desarrollo de la naturaleza y el medio ambiente MONTESEGUROFOTO
VIII Premio nacional Antonio Machado
Educación para la protección y desarrollo de la naturaleza y el medio ambiente MONTESEGUROFOTO
VIII Premio nacional Antonio Machado
Educación para la protección y desarrollo de la naturaleza y el medio ambiente MONTESEGUROFOTO
VIII Premio nacional Antonio Machado
Educación para la protección y desarrollo de la naturaleza y el medio ambiente MONTESEGUROFOTO
VIII Premio nacional Antonio Machado
Educación para la protección y desarrollo de la naturaleza y el medio ambiente MONTESEGUROFOTO
VIII Premio nacional Antonio Machado
Educación para la protección y desarrollo de la naturaleza y el medio ambiente MONTESEGUROFOTO
VIII Premio nacional Antonio Machado
Educación para la protección y desarrollo de la naturaleza y el medio ambiente MONTESEGUROFOTO
VIII Premio nacional Antonio Machado
Educación para la protección y desarrollo de la naturaleza y el medio ambiente MONTESEGUROFOTO
VIII Premio nacional Antonio Machado
Educación para la protección y desarrollo de la naturaleza y el medio ambiente MONTESEGUROFOTO
VIII Premio nacional Antonio Machado
Educación para la protección y desarrollo de la naturaleza y el medio ambiente MONTESEGUROFOTO
VIII Premio nacional Antonio Machado
Educación para la protección y desarrollo de la naturaleza y el medio ambiente MONTESEGUROFOTO
VIII Premio nacional Antonio Machado
Educación para la protección y desarrollo de la naturaleza y el medio ambiente MONTESEGUROFOTO
VIII Premio nacional Antonio Machado
Educación para la protección y desarrollo de la naturaleza y el medio ambiente MONTESEGUROFOTO
VIII Premio nacional Antonio Machado
Educación para la protección y desarrollo de la naturaleza y el medio ambiente MONTESEGUROFOTO
VIII Premio nacional Antonio Machado
Educación para la protección y desarrollo de la naturaleza y el medio ambiente MONTESEGUROFOTO
VIII Premio nacional Antonio Machado
Educación para la protección y desarrollo de la naturaleza y el medio ambiente MONTESEGUROFOTO
VIII Premio nacional Antonio Machado
Educación para la protección y desarrollo de la naturaleza y el medio ambiente MONTESEGUROFOTO
VIII Premio nacional Antonio Machado
Educación para la protección y desarrollo de la naturaleza y el medio ambiente MONTESEGUROFOTO
VIII Premio nacional Antonio Machado
Educación para la protección y desarrollo de la naturaleza y el medio ambiente MONTESEGUROFOTO
VIII Premio nacional Antonio Machado
Educación para la protección y desarrollo de la naturaleza y el medio ambiente MONTESEGUROFOTO
VIII Premio nacional Antonio Machado
Educación para la protección y desarrollo de la naturaleza y el medio ambiente MONTESEGUROFOTO
VIII Premio nacional Antonio Machado
Educación para la protección y desarrollo de la naturaleza y el medio ambiente MONTESEGUROFOTO
VIII Premio nacional Antonio Machado
Educación para la protección y desarrollo de la naturaleza y el medio ambiente MONTESEGUROFOTO
VIII Premio nacional Antonio Machado
Educación para la protección y desarrollo de la naturaleza y el medio ambiente MONTESEGUROFOTO
VIII Premio nacional Antonio Machado
Educación para la protección y desarrollo de la naturaleza y el medio ambiente MONTESEGUROFOTO
VIII Premio nacional Antonio Machado
Educación para la protección y desarrollo de la naturaleza y el medio ambiente MONTESEGUROFOTO
VIII Premio nacional Antonio Machado
Educación para la protección y desarrollo de la naturaleza y el medio ambiente MONTESEGUROFOTO
VIII Premio nacional Antonio Machado
Educación para la protección y desarrollo de la naturaleza y el medio ambiente MONTESEGUROFOTO
VIII Premio nacional Antonio Machado
Educación para la protección y desarrollo de la naturaleza y el medio ambiente MONTESEGUROFOTO
VIII Premio nacional Antonio Machado
Educación para la protección y desarrollo de la naturaleza y el medio ambiente MONTESEGUROFOTO
VIII Premio nacional Antonio Machado
Educación para la protección y desarrollo de la naturaleza y el medio ambiente MONTESEGUROFOTO
VIII Premio nacional Antonio Machado
Educación para la protección y desarrollo de la naturaleza y el medio ambiente MONTESEGUROFOTO
VIII Premio nacional Antonio Machado
Educación para la protección y desarrollo de la naturaleza y el medio ambiente MONTESEGUROFOTO
VIII Premio nacional Antonio Machado
Educación para la protección y desarrollo de la naturaleza y el medio ambiente MONTESEGUROFOTO
VIII Premio nacional Antonio Machado
Educación para la protección y desarrollo de la naturaleza y el medio ambiente MONTESEGUROFOTO
VIII Premio nacional Antonio Machado
Educación para la protección y desarrollo de la naturaleza y el medio ambiente MONTESEGUROFOTO
VIII Premio nacional Antonio Machado
Educación para la protección y desarrollo de la naturaleza y el medio ambiente MONTESEGUROFOTO
VIII Premio nacional Antonio Machado
Educación para la protección y desarrollo de la naturaleza y el medio ambiente MONTESEGUROFOTO
VIII Premio nacional Antonio Machado
Educación para la protección y desarrollo de la naturaleza y el medio ambiente MONTESEGUROFOTO
VIII Premio nacional Antonio Machado
Educación para la protección y desarrollo de la naturaleza y el medio ambiente MONTESEGUROFOTO
VIII Premio nacional Antonio Machado
Educación para la protección y desarrollo de la naturaleza y el medio ambiente MONTESEGUROFOTO
VIII Premio nacional Antonio Machado
Educación para la protección y desarrollo de la naturaleza y el medio ambiente MONTESEGUROFOTO
VIII Premio nacional Antonio Machado
Educación para la protección y desarrollo de la naturaleza y el medio ambiente MONTESEGUROFOTO
VIII Premio nacional Antonio Machado
Educación para la protección y desarrollo de la naturaleza y el medio ambiente MONTESEGUROFOTO
VIII Premio nacional Antonio Machado
Educación para la protección y desarrollo de la naturaleza y el medio ambiente MONTESEGUROFOTO
VIII Premio nacional Antonio Machado
Educación para la protección y desarrollo de la naturaleza y el medio ambiente MONTESEGUROFOTO
VIII Premio nacional Antonio Machado
Educación para la protección y desarrollo de la naturaleza y el medio ambiente MONTESEGUROFOTO
VIII Premio nacional Antonio Machado