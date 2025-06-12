La Fundación Española Antonio Machado entrega sus premios

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Salón Rojo del Instituto Antonio Machado de Soria fue el escenario del acto de entrega de la VIII Edición del Premio Nacional Antonio Machado ‘La educación en la protección y desarrollo de la naturaleza y el medio ambiente’, correspondientes a las modalidades de poesía, narrativa, arte visual y arte audiovisual.

El acto estuvo presidido por Ángel de Miguel Casas, vicepresidente de la Fundación Española Antonio Machado y se dividió en dos partes. En la primera, tras la presentación, se hizo entrega de los ciplomas correspondientes, seguido de la lectura de los textos premiados.

En la modalidad de poesía, la ganadora del primer premio en la categoría A fue Yosra Benalddi, de Margarita de Fuenmayor de Ágreda, por ‘Campos de Castilla’. «Que no haya más hambre en los campos dormidos, ni sed en los surcos ni cuerpos vencidos...», era el inicio del poema. En la categoría B se impuso Ángel de Blas León, del IES Virgen del Espino por ‘Después del adiós’.

En narrativa, primer premio en categoría A para Laura Quílez por ‘Campos de sostenibilidad’, del GSD El Escorial; y en la categoría B, Adrián Jiménez, del IES Machado, por ‘Donde el alma del campo enseña’, se llevó el máximo galardón.

En arte visual, unos grabados de Martina García Berrojo y Claudia Ruiz Pérez, ‘Recuerdos de paisajes recientes’, del Virgen del Espino, se apuntaron la primera plaza en la categoría A, y en la B, Silvia Valén Ramos, también del Virgen del Espino, fue la ganadora por una pintura de un paisaje.

Finalmente, en la modalidad de arte audiovisual, Constanza Díaz Valverde, del IES Ramón y Cajal de Valladolid, presentó el trabajo ‘Cuando se deja de leer se empieza a obdecer’

En la segunda parte, las autoridades y colaboradores presentes realizaron unas breves intervenciones glosando la importancia de estos premios y la significación que tienen los mismos este año, en el contexto de la conmemoración del 150 Aniversario del nacimiento de Antonio Machado.

Campos de Castilla-Campos de España, de Antonio Machado, poeta Universal y de la Humanidad, reconocido por la UNESCO en 1989, a instancias de la Fundación Española Antonio Machado (FAM), es la única obra de la literatura dedicada íntegramente a describir el valor de la naturaleza y su relación con el entorno humano y cultural.