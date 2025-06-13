Sepes anticipa la mejora del enlace del polígono de Valcorba con la N-234

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

La entidad estatal del suelo (SEPES), propietaria del 41,6% del suelo del área industrial de Valcorba desvela que en próximas fechas pueda autorizarse por fin el acceso pendiente al polígono. Un enlace denominado ‘Acceso 1’ que permitirá conectar Valcorba con la N-234. Sepes además continúa con la comercialización de sus 30 parcelas industriales en un trabajo que se está desarrollando «en coordinación» con el Ayuntamiento de Soria y la Cámara de Comercio.

El Plan de Actuación aprobado por Sepes para el año 2025 contempla una aportación de 0,9 millones de euros al área industrial de Valcobra. Desde la entidad explicaron que se corresponde con la aportación a la Junta de Compensación del área. «Sepes forma parte de la Junta de Compensación de Valcorba con una cuota de participación del 41,6663% y la previsión de inversión para 2025 a la que hace referencia el Plan corresponde a las cuotas a abonar por Sepes a la Junta de Compensación», explican. En este sentido, indican que «si bien las obras de urbanización de la actuación están finalizadas, queda pendiente la ejecución del acceso 1 a la N-234, una obligación de la Junta de Compensación, se prevé que la autorización ‘Acceso Número 1’ tenga lugar próximamente», insiste.

Esta obra procede de la modificación puntual del Plan Parcial de Valcorba. «Consiste en la ejecución de una intersección a nivel en el punto kilométrico 346+424 de la N-234 con carriles de cambio de velocidad y carril central para giros a la izquierda, dimensionado de acuerdo a la Norma 3.1.I.C, para dar acceso al Polígono Industrial de Valcorba, parcela del antiguo matadero municipal y parcela al este de la última. Quedando modificado el acceso a estas dos parcelas por el lado sur de las mismas, suprimiendo el acceso actual a la parcela del antiguo matadero municipal desde la N-234». Cabe recordar que en el conjunto del área industrial Sepes ha invertido más de 17 millones en las obras de urbanización del espacio.

Con respecto a la venta de parcelas la entidad recuerda que tiene a la venta «las 30 parcelas industriales» de su titularidad que suman un total de 420.886 metros cuadrados. Son parcelas de uso industrial y de varias tipologías, con tamaños entre 2.000 y 64.000 metros cuadrados, «donde podrían tener cabida proyectos que demanden una superficie total de hasta 246.989,21 metros en una sola manzana». En este sentido explica que Sepes «trabaja en coordinación con el Ayuntamiento de Soria y la Cámara de Comercio en una estrategia para la comercialización de las parcelas y la implantación de empresas en la actuación industrial».