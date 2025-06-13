Copiso muestra sus ensayos de cultivos a más de 250 socios e invitados

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Más 250 socios de Copiso e invitados han visitado este jueves la parcela de seis hectáreas de ensayos de cultivos de cereales de la cooperativa, que muestra el desarrollo de 12 variedades de cebada, 11 de trigo y 4 de triticale. El objetivo es conocer cómo se adaptan las diferentes semillas a las características de la climatología soriana, que tiene singularidades propias debido a la altitud de la provincia.

Los resultados de estos ensayos ayudan a los técnicos de semillas de Copiso a elegir las nuevas variedades que entrarán en sus programas de multiplicación, con el objetivo de que estos sean los mejor adaptados, seguros y productivos para el agricultor.

“En nuestra línea con el compromiso por la investigación, Copiso está realizando un esfuerzo en la búsqueda de variedades de cultivos que ofrezcan una mejor adaptación en la provincia, algo que demandan y agradecen los socios agricultores”, señala el técnico de Cultivos Eduardo Pascual. Una semilla mejor adaptada reduce riesgos y mejora la productividad y, en consecuencia, la rentabilidad del sector cerealista soriano. Además del ensayo de semillas, también se ha realizado una estación probando distintos fertilizantes.

A la espera de que llegue el momento de la cosecha de los diferentes ensayos en banda y se concreten los resultados, Copiso valora la experiencia de la iniciativa como “muy positiva”. La finca de ensayos de Copiso se encuentra entre Almazán y Barca, en la carretera CL-116.