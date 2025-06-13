Sanidad
Concentración de los médicos en el Hospital de Soria en la jornada de huelga convocada por CESM
Alertan de que peligra la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud por la "incesante fuga de profesionales" y rechazan el nuevo estatuto marco del Ministerio de Sanidad. La Junta reduce a un 28% el respaldo al paro de los profesionales sanitarios
Con una convocatoria de huelga por parte de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), una nutrida representación de facultativos se han dado cita en una concentración celebrada a las puertas del Hospital Universitario de Soria. La Junta ha reducido a un 28% el respaldo al paro de los profesionales sanitarios, con 79 médicos.
El sindicato recuerda que los trabajadores del Sistema Nacional de Salud son personal funcionario con un régimen especial y que la "filtración" de la nueva propuesta del estatuto marco del Ministerio de Sanidad "mantiene todas las condiciones aberrantes del anterior e incluso empeora, fundamentalmente para el personal médico".
Entre ellas se encuentran las guardias obligatorias hasta los 55 años, salvo exención por motivo de salud; trabajos de más de 100 horas cada dos semanas o que las horas se siguen pagando a menos dinero que la hora de 'mañana.
También la posibilidad de aumentar esa cifra de horas en 150 más al año; que todas esas horas de guardia no computan para la jubilación; que las guardias localizadas no tienen límite ni regulación; garantiza un descanso al personal de 36 horas cada dos semanas y que no se reconoce a los sanitarios como profesión de riesgo, entre otras.
CESM explica que este sistema "atenta claramente a toda normativa de salud laboral e impide la conciliación familiar" y hablan de condiciones de "semiesclavitud a la población" y que "peligra la sostenibilidad del sistema debido a la incesante fuga de profesionales".