Concentración de los médicos en el Hospital de Soria en la jornada de huelga convocada por CESM

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Con una convocatoria de huelga por parte de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), una nutrida representación de facultativos se han dado cita en una concentración celebrada a las puertas del Hospital Universitario de Soria. La Junta ha reducido a un 28% el respaldo al paro de los profesionales sanitarios, con 79 médicos.

El sindicato recuerda que los trabajadores del Sistema Nacional de Salud son personal funcionario con un régimen especial y que la "filtración" de la nueva propuesta del estatuto marco del Ministerio de Sanidad "mantiene todas las condiciones aberrantes del anterior e incluso empeora, fundamentalmente para el personal médico".

Entre ellas se encuentran las guardias obligatorias hasta los 55 años, salvo exención por motivo de salud; trabajos de más de 100 horas cada dos semanas o que las horas se siguen pagando a menos dinero que la hora de 'mañana.

También la posibilidad de aumentar esa cifra de horas en 150 más al año; que todas esas horas de guardia no computan para la jubilación; que las guardias localizadas no tienen límite ni regulación; garantiza un descanso al personal de 36 horas cada dos semanas y que no se reconoce a los sanitarios como profesión de riesgo, entre otras.

CESM explica que este sistema "atenta claramente a toda normativa de salud laboral e impide la conciliación familiar" y hablan de condiciones de "semiesclavitud a la población" y que "peligra la sostenibilidad del sistema debido a la incesante fuga de profesionales".