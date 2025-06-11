Sacyl reacciona y anuncia la inminente contratación para cubrir 2 médicos en Vinuesa tras la denuncia del PSOE

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

Sacyl ha reaccionado con prontitud tras la denuncia del PSOE de la falta de médicos en Vinuesa y ha formalizado la contratación para cubrir las dos vacantes del consultorio médico en los próximos días.

En un comunicado de prensa, el PSOE de Vinuesa asegura que desde el día 3 de junio los dos médicos asignados al consultorio se encuentran de baja, lo que ha generado «una situación muy complicada» no solo en la localidad, sino también en Molinos de Duero, Salduero y en la residencia de mayores, cuya asistencia sanitaria se realiza desde el centro visontino.

Para el Grupo Municipal Socialista esta coyuntura demuestra una «falta total de previsión» por parte de la Consejería de Sanidad y la Delegación Territorial ya que uno de los médicos se encuentra de baja paternal y por lo tanto «era previsible que se iba a acoger a su derecho».

Según el PSOE ante la baja de los profesionales del consultorio visontino se planteó a los enfermos de Vinuesa que se desplacen al centro de salud de Covaleda por la vía de urgencias.

El PSOE subraya que «la Junta de Castilla y León hace sus deberes en materia sanitaria» y no está facilitando una solución efectiva a los vecinos de Vinuesa.

Se pregunta si los vecinos tienen que acudir a urgencias cuando muchos solo necesitan la renovación de sus tratamientos y recetas o bien cómo se facilita el transporte a las personas que son mayores.

En este sentido, De Gregorio matizó que la población de Vinuesa solo ha estado sin médico un día hasta que se planificó el servicio y aseguró que los médicos de la Zona Básica de Salud de Covaleda, a la que pertenece Vinuesa, han atendido a los pacientes de la localidad.

Además, de anunciar la cobertura inmediata de las dos plazas ha manifestado que Sacyl trabaja en la planificación de la atención sanitaria en esta Zona de Salud, dado que en la temporada estival se multiplica la población de manera significativa.

El martes 3 de junio se celebró en Covaleda un Consejo de Salud de la Zona Básica de pinares en en el que se informó sobre esta situación. El PSOE ha criticado que una semana más tarde no había llegado la solución.

En estos días se han dado explicaciones a los miembros de la corporación visontina «que no son convincentes y más escuchando las declaraciones de la delegada territorial hablando del programa de fidelización de profesionales en el ámbito rural en el que no aparecía la zona Básica de Salud de Pinares», según se recoge en el comunicado.

Yolanda de Gregorio lamentó las críticas del PSOE de las que dijo que solo pretenden alarmar a la población, «que arrimen el hombro», concluyó.