Basque Culinary Center reconoce a los sorianos Sergio y Daniel Mateo como miembros de Impulso agro

Los hermanos Sergio y Daniel Mateo Angulo, recientes Premio FOES Joven Empresario, han sido seleccionados por el Basque Culinary Center como miembros de la primera generación de Impulso Agro, una iniciativa conjunta que reconoce a 40 profesionales menores de 40 años por afrontar con talento, innovación y compromiso los grandes retos del presente y futuro del sector agroalimentario y gastronómico.

Los hermanos Mateo fundaron en 2017 Gestión Agropecuaria Soriana, una empresa de servicios para el sector porcino, a la que siguió Desinfecciones y Lavado El Cerdito Azul, especializada en limpieza y bioseguridad en granjas. Ambos proyectos reflejan una apuesta decidida por la profesionalización del campo, la sostenibilidad y el arraigo al territorio, donde están creando empleo de calidad.

José Ignacio Contreras, presidente de AJE Soria, ha destacado la iniciativa de los sorianos, que el pasado mes de mayo recibieron el Premio FOES Joven Empresario Soriano 2024.

“Trasladamos desde la asociación nuestra enhorabuena a estos dos emprendedores que visibilizan el talento emprendedor del medio rural, donde cada proyecto innovador tiene un impacto directo en la revitalización del territorio”, ha reconocido Contreras.

En su opinión, “premios como los que están recibiendo estos empresarios suponen un gran impulso para los jóvenes, que encuentran en este tipo de iniciativas motivación, proyección y oportunidades de conexión con otras experiencias transformadoras a nivel nacional”.

La selección de talentos es el resultado de un exhaustivo trabajo llevado a cabo durante meses por un comité de expertos formado por profesionales del Basque Culinary Center y diferentes agentes especializados del sector.

La publicación que se edita con esta recopilación de 40 jóvenes talentos forma parte del proyecto Impulso Agro, cuyo objetivo es visibilizar y respaldar a jóvenes cuyos proyectos están transformando el primer sector, al tiempo que se promueve la creación de una comunidad que conecte a los distintos agentes implicados, una red que sirve de espacio para el crecimiento, la inspiración y el networking.

AJE Soria está abierta a jóvenes empresarios menores de 41 años o a aquellos integrados en empresas familiares. Su misión principal, explican, es fomentar la cultura emprendedora y servir como interlocutor ante instituciones y organizaciones empresariales.

Fundada en 2013 la Asociación Provincial de Jóvenes Empresarios de Soria forma parte de la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) y de la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE).