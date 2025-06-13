Dan caza a un camión por una conducción temeraria en Soria circulando por la N-122

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La colaboración ciudadana permitió a la Guardia Civil de Soria interceptar un camión cuyo conductor realizaba una conducción temeraria en la N-122 en la provincia de Soria, en el término de Matalebreras. Una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Soria que realizaba un control de transporte conjuntamente con personal de la Inspección de Transportes de la Junta de Castilla y León recibió un aviso de un ciudadano. Informaba de que informa de que un camión que le precedía por la N-122 sentido Zaragoza realiza una circulación irregular consistente en exceso de velocidad y desplazamientos de lado a lado del carril de circulación, llegando a invadir el sentido contrario y el arcén.

La patrulla de la Guardia Civil detuvo el vehículo procediendo a identificar al conductor y controlar los registros de la actividad del vehículo, comprobando que no llevaba insertada la correspondiente tarjeta del conductor en el tacógrafo con el posible objetivo de dificultar el control de los oportunos descansos, pudiendo así alargar los períodos de conducción. El conductor arrojo resultado negativo en la prueba de alcohol y drogas.

Los agentes formularon las correspondientes denuncias por infracciones muy graves a la LOTT (Ley de Ordenación de Transportes Terrestres) y a la LTSV (Ley de Seguridad Vial), una de ellas muy grave por conducción temeraria, inmovilizado el vehículo debido a que las infracciones afectaban a los tiempos de conducción y descanso del conductor.

La Guardia Civil de Soria agradece al ciudadano su colaboración, la cual permitió interceptar al conductor, realizar la actuación y retirar de la vía el peligro que esta conducción estaba causando al resto de conductores y a el mismo.

Según la DGT a través de la Subdelegación del Gobierno, el 62,5% de los conductores profesionales denunciados en año 2023 lo fueron por no respetar los tiempos de conducción y descanso establecidos por la normativa. Y entre 15 y el 20% de los accidentes en carretera con vehículos pesados están relacionados con la fatiga.