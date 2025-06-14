El recorrido musical de Oreste Camarca en Soria: la memoria del profesor de origen italiano

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Tres visitas guiadas musicales dan a conocer este fin de semana en la capital la figura del compositor y profesor Oreste Camarca, que lleva el nombre del Conservatorio de Soria, poniendo en valor una figura imprescindible específicamente de la historia musical de la ciudad.

La actividad ha sido puesta en marcha por docentes, alumnado y familias del Conservatorio, así como por el propio ahijado del músico, Javier Ormazábal del Campo. Las visitas son con grupos de 25 personas y una duración aproximada de hora y media.

Oresta Camarca, profesor de origen italiano, se afincó en la ciudad de Soria desde su llegada en año el 1925 hasta su muerte, siendo un referente para el ámbito musical, lo que le hizo merecedor de que en el año 1999 el Conservatorio de Soria adquiriera su nombre.

El proyecto del Conservatorio de Soria nace con el objetivo de dar a conocer su figura, su vida, su obra y su música. La visitas guiadas son teatralizadas y musicalizadas, en el que se recorren seis puntos diferentes de la ciudad vinculados con él como el cementerio o sus domicilios, donde acudían los alumnos a recibir clases de solfeo y de piano. Otra de las visitas obligadas es el Instituto Machado del que también fue docente de italiano y de música así como la iglesia de la Mayor, donde tuvo lugar su funeral en el año 1992.

La escenificación está encarnada por Antonio Callejas y María Gil, que hacen los papeles de Oreste Camarca y de su esposa Mimia, además de la interpretación de seis piezas, tres de las cuales son inédita, y todas ellas originales de Oreste. La música está interpretada por profesorado y por alumnado del conservatorio.