El Conservatorio Oreste Camarca recorre el Collado: fotos del pasacalles

Desde la puerta de la Dehesa hasta la plaza Mayor, los estudiantes del Conservatorio de Música Oreste Camarca realizaron un pasacalles que sorprendió a las personas que pasaban. Celebraron el final de curso con un concierto en el Palacio de la Audiencia, donde tocaron cerca de 80 integrantes de la Banda del Conservatorio y más de 20 de la Orquesta de Enseñanzas Profesionales. Se interpretaron obras del compositor Andrés Valero-Castells, como Beatriz y Alonso, en un homenaje a la música y la literatura.

Tras el acto por las calles de la ciudad, los músicos celebraron un concierto en el Palacio de la Audiencia.

En relación con el propio Oreste Camarca, figura que da nombre al Conservatorio, los días viernes 13 de junio y el sábado 14 se realizarán unas rutas teatralizadas y musicadas que permitirán recorrer espacios de la ciudad cargados de significado.

Las calles se llenaron de músicaMARIO TEJEDOR Los alumnos del Conservatorio ofrecen un concierto por fin de curso

Las calles se llenaron de músicaMARIO TEJEDOR Los alumnos del Conservatorio ofrecen un concierto por fin de curso

Las calles se llenaron de músicaMARIO TEJEDOR Los alumnos del Conservatorio ofrecen un concierto por fin de curso

Las calles se llenaron de músicaMARIO TEJEDOR Los alumnos del Conservatorio ofrecen un concierto por fin de curso

Las calles se llenaron de músicaMARIO TEJEDOR Los alumnos del Conservatorio ofrecen un concierto por fin de curso

Las calles se llenaron de músicaMARIO TEJEDOR Los alumnos del Conservatorio ofrecen un concierto por fin de curso

Las calles se llenaron de músicaMARIO TEJEDOR Los alumnos del Conservatorio ofrecen un concierto por fin de curso

Las calles se llenaron de músicaMARIO TEJEDOR Los alumnos del Conservatorio ofrecen un concierto por fin de curso

Las calles se llenaron de músicaMARIO TEJEDOR Los alumnos del Conservatorio ofrecen un concierto por fin de curso

Las calles se llenaron de músicaMARIO TEJEDOR Los alumnos del Conservatorio ofrecen un concierto por fin de curso

Las calles se llenaron de músicaMARIO TEJEDOR Los alumnos del Conservatorio ofrecen un concierto por fin de curso

Las calles se llenaron de músicaMARIO TEJEDOR Los alumnos del Conservatorio ofrecen un concierto por fin de curso

Las calles se llenaron de músicaMARIO TEJEDOR Los alumnos del Conservatorio ofrecen un concierto por fin de curso

Las calles se llenaron de músicaMARIO TEJEDOR Los alumnos del Conservatorio ofrecen un concierto por fin de curso

Las calles se llenaron de músicaMARIO TEJEDOR Los alumnos del Conservatorio ofrecen un concierto por fin de curso

Las calles se llenaron de músicaMARIO TEJEDOR Los alumnos del Conservatorio ofrecen un concierto por fin de curso

Las calles se llenaron de músicaMARIO TEJEDOR Los alumnos del Conservatorio ofrecen un concierto por fin de curso

Las calles se llenaron de músicaMARIO TEJEDOR Los alumnos del Conservatorio ofrecen un concierto por fin de curso

Las calles se llenaron de músicaMARIO TEJEDOR Los alumnos del Conservatorio ofrecen un concierto por fin de curso

Las calles se llenaron de músicaMARIO TEJEDOR Los alumnos del Conservatorio ofrecen un concierto por fin de curso

Las calles se llenaron de músicaMARIO TEJEDOR Los alumnos del Conservatorio ofrecen un concierto por fin de curso

Las calles se llenaron de músicaMARIO TEJEDOR Los alumnos del Conservatorio ofrecen un concierto por fin de curso

Las calles se llenaron de músicaMARIO TEJEDOR Los alumnos del Conservatorio ofrecen un concierto por fin de curso

Las calles se llenaron de músicaMARIO TEJEDOR Los alumnos del Conservatorio ofrecen un concierto por fin de curso

Las calles se llenaron de músicaMARIO TEJEDOR Los alumnos del Conservatorio ofrecen un concierto por fin de curso

Las calles se llenaron de músicaMARIO TEJEDOR Los alumnos del Conservatorio ofrecen un concierto por fin de curso

Las calles se llenaron de músicaMARIO TEJEDOR Los alumnos del Conservatorio ofrecen un concierto por fin de curso

Las calles se llenaron de músicaMARIO TEJEDOR Los alumnos del Conservatorio ofrecen un concierto por fin de curso

Las calles se llenaron de músicaMARIO TEJEDOR Los alumnos del Conservatorio ofrecen un concierto por fin de curso

Las calles se llenaron de músicaMARIO TEJEDOR Los alumnos del Conservatorio ofrecen un concierto por fin de curso

Las calles se llenaron de músicaMARIO TEJEDOR Los alumnos del Conservatorio ofrecen un concierto por fin de curso

Las calles se llenaron de músicaMARIO TEJEDOR Los alumnos del Conservatorio ofrecen un concierto por fin de curso

Las calles se llenaron de músicaMARIO TEJEDOR Los alumnos del Conservatorio ofrecen un concierto por fin de curso

Las calles se llenaron de músicaMARIO TEJEDOR Los alumnos del Conservatorio ofrecen un concierto por fin de curso

Las calles se llenaron de músicaMARIO TEJEDOR Los alumnos del Conservatorio ofrecen un concierto por fin de curso

Las calles se llenaron de músicaMARIO TEJEDOR Los alumnos del Conservatorio ofrecen un concierto por fin de curso

Las calles se llenaron de músicaMARIO TEJEDOR Los alumnos del Conservatorio ofrecen un concierto por fin de curso

Las calles se llenaron de músicaMARIO TEJEDOR Los alumnos del Conservatorio ofrecen un concierto por fin de curso

Las calles se llenaron de músicaMARIO TEJEDOR Los alumnos del Conservatorio ofrecen un concierto por fin de curso

Las calles se llenaron de músicaMARIO TEJEDOR Los alumnos del Conservatorio ofrecen un concierto por fin de curso

Las calles se llenaron de músicaMARIO TEJEDOR Los alumnos del Conservatorio ofrecen un concierto por fin de curso

Las calles se llenaron de músicaMARIO TEJEDOR Los alumnos del Conservatorio ofrecen un concierto por fin de curso

Las calles se llenaron de músicaMARIO TEJEDOR Los alumnos del Conservatorio ofrecen un concierto por fin de curso

Las calles se llenaron de músicaMARIO TEJEDOR Los alumnos del Conservatorio ofrecen un concierto por fin de curso

Las calles se llenaron de músicaMARIO TEJEDOR Los alumnos del Conservatorio ofrecen un concierto por fin de curso

Las calles se llenaron de músicaMARIO TEJEDOR Los alumnos del Conservatorio ofrecen un concierto por fin de curso

Las calles se llenaron de músicaMARIO TEJEDOR Los alumnos del Conservatorio ofrecen un concierto por fin de curso

Las calles se llenaron de músicaMARIO TEJEDOR Los alumnos del Conservatorio ofrecen un concierto por fin de curso

Las calles se llenaron de músicaMARIO TEJEDOR Los alumnos del Conservatorio ofrecen un concierto por fin de curso

Las calles se llenaron de músicaMARIO TEJEDOR Los alumnos del Conservatorio ofrecen un concierto por fin de curso

Las calles se llenaron de músicaMARIO TEJEDOR Los alumnos del Conservatorio ofrecen un concierto por fin de curso

Las calles se llenaron de músicaMARIO TEJEDOR Los alumnos del Conservatorio ofrecen un concierto por fin de curso

Las calles se llenaron de músicaMARIO TEJEDOR Los alumnos del Conservatorio ofrecen un concierto por fin de curso

Las calles se llenaron de músicaMARIO TEJEDOR Los alumnos del Conservatorio ofrecen un concierto por fin de curso

Las calles se llenaron de músicaMARIO TEJEDOR Los alumnos del Conservatorio ofrecen un concierto por fin de curso

Las calles se llenaron de músicaMARIO TEJEDOR Los alumnos del Conservatorio ofrecen un concierto por fin de curso

Las calles se llenaron de músicaMARIO TEJEDOR Los alumnos del Conservatorio ofrecen un concierto por fin de curso

Las calles se llenaron de músicaMARIO TEJEDOR Los alumnos del Conservatorio ofrecen un concierto por fin de curso

Las calles se llenaron de músicaMARIO TEJEDOR Los alumnos del Conservatorio ofrecen un concierto por fin de curso