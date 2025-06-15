Dos propuestas se interesan por la obra del antiguo hotel Valonsadero de Soria

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

El antiguo hotel Valonsadero inicia el camino de su rehabilitación, aunque con una utilidad muy diferente de la que fue concebido, ya que está llamado a ser el nuevo centro de interpretación del monte. Si todo discurre con normalidad el año próximo la ejecución estaría terminada. ya el plazo de obra no llega al medio año. Una vez cerrado el plazo de recepción de ofertas, han sido dos las llegadas al concurso de una obra valorada en 1,7 millones. La actuación se centra en la planta baja y el sótano y tiene como objetivo final poner en valor el monte, con una historia milenaria ligada a la actividad humana, y el cielo limpio de Soria con una sala astronómica.

El hotel cerrado hace años ha sido pasto del vandalismo y el pillaje y la posibilidad de mantener su función no ha llegado a cuajar en este tiempo, debido fundamentalmente al elevado costo de una reforma de la que tendría que hacerse cargo el adjudicatario. Así que, como sucedió con el antiguo restaurante Alameda, ahora centro cultural, el hotel pasa a tener una función pública y divulgativa.

Según el plan de obra, en el sótano se ubicarán los servicios generales y de comunicaciones. Y en la planta baja dos amplios puntos de exposición: una sala de muestras de 131 metros cuadrados y un área de astronomía de 69. Aquí estarán además la recepción, los aseos, el espacio de ‘vending’ y la taquilla. La superficie expositiva copa una gran parte de la zona de rehabilitación, que asciende a 353 metros cuadrados.

El contrato abarca también «la zona de terraza ubicada al norte y al este del edificio como terraza perimetral que permita la observación del entorno del monte, en complementación al programa de la sala informativa rupestre propuesto en el edificio», refiere la memoria de necesidades del centro.

El procedimiento en curso no supone agotar las posibilidades del centro de interpretación. De hecho, se trata de una primera etapa en tanto se completa la financiación de Soria Orígenes, el plan de dinamización turística que cuenta con el respaldo de los fondos europeos. La otra ‘pata’ de orígenes es el barco turístico del Duero, cuyo suministro está adjudicado.

Son cinco meses los previstos para la reforma del antiguo hotel, una vez adjudicado el contrato. El logro de financiación condicionará los plazos de la segunda etapa de la transformación del inmueble. Un acondicionamiento costoso, ya que en su integridad se estima en cuatro millones.