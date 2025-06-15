El arte de bailar como forma de vivir en la Audiencia de Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Exhibición de fin de curso a cargo del alumnado de la escuela de danza ‘Danzad, Danzad, Benditos’ y con carácter solidario. ‘Dani y la fábrica del baile’ llegó ayer al Centro Cultural Palacio de la Audiencia, un espectáculo inspirado en el universo de Willy Wonka, con más de 100 bailarines en escena, música, color y alegría para toda la familia.

El evento, además, tenía un carácter solidario, ya que todos los beneficios van a ser destinados íntegramente a los proyectos de la ONG Tierra Sin Males en comunidades vulnerables de América Latina y África. En concreto, en los países de El Salvador, Colombia y Guinea-Bisáu.

‘Danzad, Danzad Benditos’ se configura así en el arte de bailar como forma de vivir. La escuela soriana presentó su espectáculo fin de curso, una explosión de color, fantasía y compromiso colectivo, una propuesta escénica en la que se fundieron la fantasía, la crítica social y la creatividad colectiva. Lleno hasta la bandera en el auditorio Odón Alonso y una respuesta de público excepcional ya que prácticamente se agotaron todas las localidades.

El evento contó con la participación de sus más de 100 alumnos y alumnas, jóvenes y adultos, quienes ofrecieron una reinterpretación danzada del universo de Willy Wonka, con una mezcla vibrante de estilos: bailes de salón, ritmos caribeños y danza deportiva, con la colaboración del Ayuntamiento de la capital soriana.

Bajo la dirección artística de Daniel Hernández Antona, el espectáculo fue fruto de meses de trabajo coreográfico y pedagógico, y se convirtió en un espacio de expresión comunitaria, accesible para todas las edades y con una buena respuesta

Más que una gala de fin de curso, esta cita anual se ha convertido en un referente cultural de la ciudad, promoviendo valores de convivencia, creatividad, diversidad corporal y celebración de la danza como lenguaje universal.

Desde su creación, Danzad, Danzad Benditos ha apostado por una enseñanza inclusiva, donde el aprendizaje técnico convive con la alegría del movimiento compartido. Con sede en la calle Morales Contreras, 16, en el barrio de El Calaverón, la escuela ha crecido hasta convertirse en un proyecto pedagógico sólido que combina formación, bienestar y arte.

Y si a todo ello se le añade que este espectáculo tenía un fin solidario como era apoyar a Tierra Sin Males, que desde hace 25 años trabaja por la justicia social en comunidades vulnerables, lo cierto es que la gala quedó redonda.