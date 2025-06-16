Santa Bárbara cumple con la tradición y abre su ermita por la Trinidad

Romería y bendición de Campos en la Ermita Santa Bárbara de Soria.MonteseguroFoto

Solo abre sus puertas dos veces al año. Una es el día de su festividad, el cuatro de diciembre, y otra el de la Santísima Trinidad, este 2025 el domingo 15 de junio. Hablamos de la ermita de Santa Bárbara, en Soria, una pequeña ermita y sui generis teniendo en cuenta su aspecto por fuera y su interior. La ermita, en la zona norte de la ciudad, junto al Mercadona, sorprende al visitante por su belleza, como pudieron comprobar los asistentes, este domingo, a la misa que acogió, seguida de procesión y bendición de campos en el exterior. Pese a su lucido aspecto interior, el templo adolece de algunos problemas de filtraciones en el tejado, que necesita alguna reparación, según la Cofradía de Santa Bárbara, encargada de su cuidado, que lanza el guante a las autoridades tanto eclesiales como de Patrimonio.