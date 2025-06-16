Santa Bárbara cumple con la tradición y abre su ermita por la Trinidad

Romería y bendición de Campos en la Ermita Santa Bárbara de Soria. MonteseguroFoto
Procesión de Santa Bárbara en Soria
Romería y bendición de Campos en la Ermita Santa Bárbara de Soria. MonteseguroFoto
Procesión de Santa Bárbara en Soria
Romería y bendición de Campos en la Ermita Santa Bárbara de Soria. MonteseguroFoto
Procesión de Santa Bárbara en Soria
Romería y bendición de Campos en la Ermita Santa Bárbara de Soria. MonteseguroFoto
Procesión de Santa Bárbara en Soria
Romería y bendición de Campos en la Ermita Santa Bárbara de Soria. MonteseguroFoto
Procesión de Santa Bárbara en Soria
Romería y bendición de Campos en la Ermita Santa Bárbara de Soria. MonteseguroFoto
Procesión de Santa Bárbara en Soria
Romería y bendición de Campos en la Ermita Santa Bárbara de Soria. MonteseguroFoto
Procesión de Santa Bárbara en Soria
Romería y bendición de Campos en la Ermita Santa Bárbara de Soria. MonteseguroFoto
Procesión de Santa Bárbara en Soria
Romería y bendición de Campos en la Ermita Santa Bárbara de Soria. MonteseguroFoto
Procesión de Santa Bárbara en Soria
Romería y bendición de Campos en la Ermita Santa Bárbara de Soria. MonteseguroFoto
Procesión de Santa Bárbara en Soria
Romería y bendición de Campos en la Ermita Santa Bárbara de Soria. MonteseguroFoto
Procesión de Santa Bárbara en Soria
Romería y bendición de Campos en la Ermita Santa Bárbara de Soria. MonteseguroFoto
Procesión de Santa Bárbara en Soria
Romería y bendición de Campos en la Ermita Santa Bárbara de Soria. MonteseguroFoto
Procesión de Santa Bárbara en Soria
Romería y bendición de Campos en la Ermita Santa Bárbara de Soria. MonteseguroFoto
Procesión de Santa Bárbara en Soria
Romería y bendición de Campos en la Ermita Santa Bárbara de Soria. MonteseguroFoto
Procesión de Santa Bárbara en Soria
Romería y bendición de Campos en la Ermita Santa Bárbara de Soria. MonteseguroFoto
Procesión de Santa Bárbara en Soria
Romería y bendición de Campos en la Ermita Santa Bárbara de Soria. MonteseguroFoto
Procesión de Santa Bárbara en Soria
Romería y bendición de Campos en la Ermita Santa Bárbara de Soria. MonteseguroFoto
Procesión de Santa Bárbara en Soria
Romería y bendición de Campos en la Ermita Santa Bárbara de Soria. MonteseguroFoto
Procesión de Santa Bárbara en Soria
Romería y bendición de Campos en la Ermita Santa Bárbara de Soria. MonteseguroFoto
Procesión de Santa Bárbara en Soria
Romería y bendición de Campos en la Ermita Santa Bárbara de Soria. MonteseguroFoto
Procesión de Santa Bárbara en Soria
Romería y bendición de Campos en la Ermita Santa Bárbara de Soria. MonteseguroFoto
Procesión de Santa Bárbara en Soria
Romería y bendición de Campos en la Ermita Santa Bárbara de Soria. MonteseguroFoto
Procesión de Santa Bárbara en Soria
Romería y bendición de Campos en la Ermita Santa Bárbara de Soria. MonteseguroFoto
Procesión de Santa Bárbara en Soria
Romería y bendición de Campos en la Ermita Santa Bárbara de Soria. MonteseguroFoto
Procesión de Santa Bárbara en Soria
Romería y bendición de Campos en la Ermita Santa Bárbara de Soria. MonteseguroFoto
Procesión de Santa Bárbara en Soria
Romería y bendición de Campos en la Ermita Santa Bárbara de Soria. MonteseguroFoto
Procesión de Santa Bárbara en Soria
Romería y bendición de Campos en la Ermita Santa Bárbara de Soria. MonteseguroFoto
Procesión de Santa Bárbara en Soria
Romería y bendición de Campos en la Ermita Santa Bárbara de Soria. MonteseguroFoto
Procesión de Santa Bárbara en Soria
Romería y bendición de Campos en la Ermita Santa Bárbara de Soria. MonteseguroFoto
Procesión de Santa Bárbara en Soria
Romería y bendición de Campos en la Ermita Santa Bárbara de Soria. MonteseguroFoto
Procesión de Santa Bárbara en Soria
Romería y bendición de Campos en la Ermita Santa Bárbara de Soria. MonteseguroFoto
Procesión de Santa Bárbara en Soria
Romería y bendición de Campos en la Ermita Santa Bárbara de Soria. MonteseguroFoto
Procesión de Santa Bárbara en Soria
Romería y bendición de Campos en la Ermita Santa Bárbara de Soria. MonteseguroFoto
Procesión de Santa Bárbara en Soria
Romería y bendición de Campos en la Ermita Santa Bárbara de Soria. MonteseguroFoto
Procesión de Santa Bárbara en Soria
Romería y bendición de Campos en la Ermita Santa Bárbara de Soria. MonteseguroFoto
Procesión de Santa Bárbara en Soria
Romería y bendición de Campos en la Ermita Santa Bárbara de Soria. MonteseguroFoto
Procesión de Santa Bárbara en Soria
Romería y bendición de Campos en la Ermita Santa Bárbara de Soria. MonteseguroFoto
Procesión de Santa Bárbara en Soria
Romería y bendición de Campos en la Ermita Santa Bárbara de Soria. MonteseguroFoto
Procesión de Santa Bárbara en Soria
Romería y bendición de Campos en la Ermita Santa Bárbara de Soria. MonteseguroFoto
Procesión de Santa Bárbara en Soria
Romería y bendición de Campos en la Ermita Santa Bárbara de Soria. MonteseguroFoto
Procesión de Santa Bárbara en Soria
Romería y bendición de Campos en la Ermita Santa Bárbara de Soria. MonteseguroFoto
Procesión de Santa Bárbara en Soria
Romería y bendición de Campos en la Ermita Santa Bárbara de Soria. MonteseguroFoto
Procesión de Santa Bárbara en Soria
Romería y bendición de Campos en la Ermita Santa Bárbara de Soria. MonteseguroFoto
Procesión de Santa Bárbara en Soria
Romería y bendición de Campos en la Ermita Santa Bárbara de Soria. MonteseguroFoto
Procesión de Santa Bárbara en Soria
Romería y bendición de Campos en la Ermita Santa Bárbara de Soria. MonteseguroFoto
Procesión de Santa Bárbara en Soria
Romería y bendición de Campos en la Ermita Santa Bárbara de Soria. MonteseguroFoto
Procesión de Santa Bárbara en Soria
Romería y bendición de Campos en la Ermita Santa Bárbara de Soria. MonteseguroFoto
Procesión de Santa Bárbara en Soria
Romería y bendición de Campos en la Ermita Santa Bárbara de Soria. MonteseguroFoto
Procesión de Santa Bárbara en Soria
Romería y bendición de Campos en la Ermita Santa Bárbara de Soria. MonteseguroFoto
Procesión de Santa Bárbara en Soria
Romería y bendición de Campos en la Ermita Santa Bárbara de Soria. MonteseguroFoto
Procesión de Santa Bárbara en Soria
Romería y bendición de Campos en la Ermita Santa Bárbara de Soria. MonteseguroFoto
Procesión de Santa Bárbara en Soria
Romería y bendición de Campos en la Ermita Santa Bárbara de Soria. MonteseguroFoto
Procesión de Santa Bárbara en Soria