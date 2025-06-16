El Ayuntamiento intervendrá de urgencia en la muralla de Soria

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

La muralla de Alberca es impresionante, pero no puede decirse que su estado sea el más adecuado. A simple vista se advierten numerosas pérdidas de encofrado, sillarejos a punto de caerse, mechinales, materiales postizos, grietas y otros deterioros que comprometen la integridad de la cerca descubierta con el derribo del antiguo reformatorio. El Consistorio toma cartas en el asunto y asume el llamamiento de la Comisión de Patrimonio, en el sentido de realizar una actuación de urgencia. Una intervención que en primer término intentará salvar la muralla del riesgo de las destructivas infiltraciones de humedad.

El concejal de Urbanismo, Luis Rey, confirmó que se llevará a cabo una obra de emergencia, junto a un vallado que impida el paso a la zona de demolición. Todavía quedan por derribar dos cuerpos del reformatorio y sacar abundante escombro, por lo que hay peligro si a alguien se le ocurre meterse a curiosear en el recinto.

La intervención inicial será básica y se centrará en la coronación para impedir las filtraciones de lluvia. Es lo más urgente de cara a la conservación de un lienzo que cuando se descubra por completo tendrá unos 90 metros.

Además, ya «hemos encargado un proyecto de consolidación de la muralla», señaló el concejal de Urbanismo en relación a la siguiente etapa. Una actuación más ambiciosa para garantizar la estabilidad del monumento y que será adjudicado de urgencia. El ‘cosido’ del muro será ya un avance importante, a la espera de un proyecto más ambicioso del conjunto, es decir, la nueva urbanización de Alberca y la conexión con el palacio de Alcántara, donde se espera recuperar un porche del que existen noticias antiguas.

Este programa ya se intentó hace tiempo. Con una valoración de 1,5 millones de euros, la concurrencia a las ayudas europeas de reconstrucción resultó fallida. De manera que el escollo para este remate de la calle y el palacio en relación a la muralla depende de encontrar financiación. No se descarta acudir a nuevas convocatorias de 2% Cultural, aunque también la última resultó infructuoso para el Ayuntamiento.

El derribo del reformatorio se corresponde con la permuta efectuada en su día con la propiedad, siendo ella la encargada de demoler el ruinoso inmueble. Urbanísticamente la operación tiene su encaje en una modificación del PGOU, aprobada inicialmente y que tiene en la muralla y Alcántara sus dos focos de interés.

La destrucción del reformatorio es el paso previo a la puesta en valor de la cerca medieval, el único tramo susceptible de ello dentro del casco urbano. Además del muto se abren las perspectivas de recuperación de un cubo, también encajado en el inmueble y bastante alterado por retoques postizos. En cuanto al palacio, la modificación elimina su carácter residencial y hace de él un equipamiento con el fin de cederlo al Ministerio de Cultura. El propósito es que el Estado abra allí una segunda sede del Centro Nacional de Fotografía, tras la del Banco de España. En Alberca se realizará una urbanización tal que recuerde, con el elemento acuático, a las antiguas huertas de esta parte de la ciudad.

Las edificabilidades de Alcántara y del reformatorio no se pierden, pasan a una parcela en Los Pajaritos, concretamente a frente a la estación del ferrocarril.