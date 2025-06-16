Las empresas de Soria creen que el verano es «un reto importante» para encontrar personal

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) constata que «en los dos meses previos al verano la bolsa aumenta sus ofertas en casi un 50% respecto a la media anual», una época que suponer «una oportunidad clara para muchos sectores, pero también un reto importante debido a la dificultad de encontrar personal disponible».

La patronal pone de manifiesto nuevamente que la dificultad, ya estructural, de escasez de trabajadores, tanto cualificados como no cualificados, que aqueja al mercado laboral soriano se extiende a lo largo de todo el año, pero «se agudiza en los meses estivales, coincidiendo con el aumento de la actividad en importantes sectores productivos en Soria, como el de Servicios».

FOES cuenta con su bolsa de empleo (www.portalempleo.foes.es) desde marzo de 2010 con el objetivo de continuar ayudando a las empresas sorianas a encontrar los profesionales que precisaban pero de forma más ágil y dinámica tanto para las empresas como para los demandantes de empleo (desempleados y también empleados en mejora de empleo).

Un servicio, operativo y activo durante todo el año adaptándose a las necesidades del tejido empresarial local, que incrementa notablemente su actividad desde finales de abril, impulsado por la demanda de contratación de la campaña de verano. De hecho, desde FOES constatan que «en los dos meses previos al verano la bolsa aumenta sus ofertas en casi un 50% respecto a la media anual». No obstante, señalan que no todas las ofertas de empleo se publican en la bolsa. Desde 2013, la Federación está autorizada como Agencia de Colocación y gestiona directamente los currículos que recibe, enviándolos a las empresas. Esta vía permite una intermediación más ágil y ajustada a las necesidades de ambas partes y facilita la cobertura de vacantes de forma rápida y eficiente.

Los perfiles más demandados actualmente en www.portalempleo.foes.es son profesionales de carpintería metálica, mantenimiento industrial, mecánica, construcción, soldadura, administrativos, técnicos, comerciales y camareros. También destacan veterinarios y auxiliares de veterinaria. En el sector Servicios, especialmente en Hostelería, la demanda de personal se dispara durante los meses de verano: hoteles, bares y restaurantes buscan camareros de piso, personal de limpieza y recepcionistas, entre otros.

«FOES está redoblando sus esfuerzos para casar oferta con demanda, promoviendo el conocimiento de los oficios y acercando las oportunidades laborales a los demandantes. Un ejemplo de esta labor son las jornadas específicas organizadas por la Federación, como la celebrada a principios de junio dedicada a la construcción, sector estratégico actualmente muy afectado por la escasez de trabajadores».

También se ha detectado que una parte importante de quienes buscan empleo, como los estudiantes, no lo hacen a través de los canales tradicionales (bolsas de empleo, servicios públicos de colocación). En sectores como la hostelería, el ‘boca a boca’ sigue siendo una herramienta muy efectiva, especialmente en una ciudad como Soria. Por eso, desde FOES se anima a los interesados en trabajar a enviar su currículum directamente a la Federación para facilitar su inserción laboral a través de los contactos empresariales de su red.

Según el Catálogo de Profesiones de Difícil Cobertura, el 78% de las empresas de la provincia tiene dificultades para encontrar perfiles adecuados y el 22% declara que directamente no puede cubrir los puestos que necesita. Sectores como la Construcción, la Carpintería Metálica y la Hostelería se sitúan a la cabeza de esta carencia de mano de obra.

En definitiva, «el empleo de verano en Soria es una oportunidad clara para muchos sectores, pero también un reto importante debido a la dificultad de encontrar personal disponible». La labor de FOES como bolsa de empleo y agencia de colocación resulta clave para responder a esta realidad, actuando como puente entre las empresas que necesitan incorporar trabajadores y quienes buscan una oportunidad laboral en la provincia.

29 ofertas en la Cámara

Entró en marcha en agosto del año pasado y en este tiempo la nueva bolsa de empleo de la Cámara de Comercio de Soria, con una página web más actualizada y un canal de Whatsapp, gestiona los currículums de 2.680 candidatos que aspiran a encontrar un nuevo trabajo. Ahora mismo, la entidad cameral cuenta con 29 ofertas activas de cara a este verano que abren la posibilidad laboral a jóvenes y a estudiantes, aunque algunos de los puestos de trabajo son para más largo plazo.

Lo cierto es que desde que se abrió la nueva bolsa de empleo la Cámara ha ofrecido 221 ofertas de empleo; 97 a lo largo de 2025. Y son 40 las empresas que se han registrado este año. En estos momentos hay 2.680 candidatos activos, de los que 428 se han inscrito desde enero; 381 en los dos últimos meses, lo que da una idea de la demanda de un puesto laboral para el periodo de verano. Además, en el Canal de Empleo de Whatsapp la entidad cameral cuenta con 665 seguidores.

A través de la bolsa SoriaEmplea el usuario puede acceder como persona candidata para encontrar el empleo que desea, o como empresa para publicar ofertas. En el caso de ser demandante de empleo, la web indica los pasos a seguir: En primer lugar, registrarse y completar el CV, y de forma gratuita, sin compromiso, para trabajar con las mejores empresas. A continuación, selecciona la empresa que quiere, de modo que sólo contacta directamente con las que ofrecen los puestos que le interesan. Y en tercer lugar, se puede inscribir a las ofertas activas, buscando por texto libre. Si el usuario no tiene el currículum, la web permite realizarlo de forma automática al registrarse. En el caso de las empresas lo que tienen que hacer es publicar sus ofertas para encontrar al candidato perfecto.