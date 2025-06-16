Más de 9.700 alumnos de Soria participan en el plan director de colegios seguros

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Diego Laínez de Almazán ha acogido este lunes el acto de clausura del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos correspondiente al curso escolar 2024-2025. Este programa, impulsado por el Ministerio del Interior y coordinado desde la Subdelegación del Gobierno en Soria, ha alcanzado este año cifras récord: más de 9.700 estudiantes de 98 centros educativos de la provincia han participado en las actividades ofertadas, consolidando esta iniciativa como un referente de colaboración entre la comunidad educativa y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Durante su intervención en el acto de clausura, el subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, ha agradecido “el compromiso y la implicación de todos los actores que hacen posible este Plan: directores, docentes, equipos de orientación, familias, agentes policiales y resto de ponentes, Pero, sobre todo, el alumnado, que año tras año demuestra interés y madurez ante los temas tratados”. Latorre ha destacado que “el Plan Director es mucho más que un conjunto de charlas: es una herramienta de prevención, de formación y de acercamiento entre jóvenes e instituciones, que permite construir entornos educativos más seguros y más justos”.

Temas más demandados

El balance del curso es significativo: 266 actuaciones han sido desarrolladas por Guardia Civil y Policía Nacional, que han llegado a un total de 7.412 alumnos y alumnas, a los que se suman 36 charlas específicas dirigidas a madres, padres y asociaciones de familias (AMPAS) de 13 centros escolares. Las temáticas más solicitadas por los centros han sido el acoso escolar, los riesgos asociados a internet y redes sociales, la violencia de género y las adicciones. También se han impartido sesiones sobre delitos de odio, racismo, protección de datos, violencia en el entorno familiar, y otras formas de maltrato, así como actividades complementarias como visitas a dependencias policiales, jornadas de puertas abiertas y exhibiciones.

Este curso ha contado con dos importantes novedades. Por un lado, la incorporación de voluntarios de Protección Civil, que han recibido formación específica para trasladar al aula contenidos sobre prevención y actuación ante emergencias naturales como incendios, inundaciones o terremotos. “Su intervención ha sido ejemplar. Es muy valioso que desde el voluntariado se apueste por formar a los más jóvenes y sembrar una cultura de autoprotección y responsabilidad comunitaria”, ha señalado el subdelegado.

Otra imagen de la actividad en el centro educativo.MONTESEGUROFOTO

La otra gran novedad ha sido la incorporación formal de la Policía Local del Ayuntamiento de Soria, que, junto con la Jefatura Provincial de Tráfico, ha desarrollado actividades de educación vial dirigidas al alumnado de Primaria. Entre estas acciones destaca la utilización del parque municipal de educación vial, situado en Los Pajaritos, al que han asistido numerosos escolares de 6.º de Primaria, así como la representación de una obra teatral de sensibilización, dirigida a 450 alumnos de 5.º curso, que ha obtenido una excelente acogida tanto entre el profesorado como entre los propios menores. “Esta colaboración ha enriquecido la oferta formativa y ha reforzado la proximidad de los cuerpos policiales con la infancia”, ha añadido Latorre.

Papel del Plan Director

En su intervención, el subdelegado ha hecho especial énfasis en el papel transformador del Plan Director: “No se trata solo de alertar sobre los riesgos, sino de formar a nuestros niños y adolescentes en valores sólidos: el respeto, la igualdad, la empatía y la corresponsabilidad. El Plan Director permite, desde una mirada pedagógica, que interioricen no solo las normas de convivencia, sino el sentido profundo de por qué deben respetarse”.

Miguel Latorre ha querido también reconocer de forma expresa el trabajo de los profesionales de Guardia Civil y Policía Nacional que han participado en la coordinación e impartición de las sesiones: “Una vez más han estado a la altura. Su labor es impecable. Gracias a su experiencia y cercanía logran generar un clima de confianza con el alumnado, que es esencial para que estos mensajes calen y se mantengan a largo plazo”.

Asimismo, ha agradecido la dedicación de la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación, que no solo coordina el Plan en la provincia, sino que también ha impartido directamente algunas de las sesiones en centros de Soria capital, especialmente en materia de prevención de la violencia de género. “Es fundamental que las instituciones trabajen unidas en la detección precoz de cualquier situación de riesgo y en la protección de los menores en todos los ámbitos”, ha remarcado.

Latorre ha finalizado su intervención destacando la necesidad de dar continuidad y proyección al Plan Director: “Su éxito es colectivo. Involucra a todas las capas de la sociedad: administraciones, centros escolares, familias, voluntariado, cuerpos de seguridad y medios de comunicación. Es una apuesta de presente, pero también una inversión de futuro, porque estamos formando a los ciudadanos responsables de mañana”.

La jornada de clausura ha contado con la presencia de representantes de los centros participantes, fuerzas de seguridad, Protección Civil, Policía Local y responsables educativos de la provincia, así como con una muestra de los recursos didácticos empleados a lo largo del curso.