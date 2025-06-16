La patronal exige una reunión con el alcalde de Soria para buscar soluciones a los problemas de la nueva configuración de tráfico

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) remitió una nueva carta al alcalde de Soria, Carlos Martínez, en la que vuelve a solicitar una reunión urgente para abordar los problemas que la nueva configuración vial está generando en la actividad económica de la capital.

FOES advierte del riesgo de que esta situación se agrave con la llegada del verano, cuando la capital soriana experimenta un notable aumento de población, tráfico y actividad comercial, lo que podría multiplicar los conflictos viales y comprometer tanto la viabilidad empresarial como la seguridad ciudadana.

La patronal soriana reiteró por tercera vez en cinco meses, su solicitud formal de reunión al alcalde de Soria, Carlos Martínez, con el fin de abordar con urgencia los problemas que genera la nueva configuración de tráfico en la capital.

En una nueva carta, FOES vuelve a manifestar la profunda preocupación del tejido empresarial por el impacto estructural que las nuevas ejecuciones viales están teniendo sobre el desarrollo económico local.

Entre los problemas detectados por las empresas se incluyen el aumento de los tiempos y los costes logísticos que conllevan, los continuos desvíos de tráfico por el polígono Las Casas y los retrasos que provocan y las dificultades de maniobra para autobuses y vehículos pesados por el diseño de las rotondas y bordillos.

A estos se suman la reducción significativa de plazas de aparcamiento, que imposibilita que empresas de servicios puedan estacionar para desarrollar su actividad y además, está provocando que zonas que antes gozaban de dinamismo comercial, ahora estén prácticamente “muertas”.

A la enumeración de problemas para el sector empresarial, se añade el incremento de multas y el impacto directo en servicios esenciales (Policía Nacional, Guardia Civil, Bomberos), cuya salida natural hacia el norte se ha visto estrangulada por el rediseño de la Avenida de Valladolid.

“Aún estamos a tiempo de evitar errores estructurales y aplicar medidas de mejora”, destacó para insistir en la necesidad de mantener un diálogo fluido con el Ayuntamiento.

Algunas de las propuestas trasladadas por el sector empresarial incluyen la apertura de una salida directa desde la calle León hacia la Avenida de Valladolid en dirección norte; repensar una rotonda en Eduardo Saavedra a la altura del camino del Viso para evitar los mismos problemas de congestión que se están produciendo en la rotonda de la estación de autobuses, la modificación de rotondas para permitir giros amplios, la creación de nuevas zonas de carga y descarga y de aparcamiento temporal para servicios profesionales, así como información sobre la Zona de Bajas Emisiones, informa Ical.

FOES señaló que es consciente de que toda transformación urbana conlleva molestias, pero considera que se está a tiempo de corregir aspectos clave para las empresas y los ciudadanos, para lo que considera imprescindible mantener una reunión con el equipo de gobierno municipal antes de que concluyan las obras, no sólo como gesto institucional, sino como paso necesario para construir “una ciudad funcional, moderna y comprometida con su tejido productivo”.