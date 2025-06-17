El Consistorio no ha pedido el edificio de la antigua Comisaría de Soria

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

Hay interés por parte del Ayuntamiento de lograr la cesión de la antigua Comisaría, si bien este no se ha plasmado en un documento. La Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado «no ha recibido ninguna solicitud formal, ni ha mantenido conversación alguna con representantes del Ayuntamiento de Soria» en este sentido, señala el Gobierno en una respuesta parlamentaria al diputado Tomás Cabezón. «La antigua Comisaría de Soria se encuentra en un estado de conservación aceptable, si bien su dimensión era muy reducida, haciendo que fuera poco funcional e inadecuada para Comisaría Provincial», expresa la respuesta sobre la indagación de diversos aspectos del representante del PP.

Por parte del Ayuntamiento se confirmó que la solicitud formal se encuentra a la espera, ya que primero hay que cerrar otros ‘frentes’ con el Estado. Los más destacados, la cesión de otra infraestructura sin uso del Ministerio del Interior, la antigua cárcel donde el Consistorio tiene previsto desarrollar un recinto ferial. Y el palacio de Alcántara, en este caso una cesión por parte del municipio al Ministerio de Cultura, con el fin de que realice allí una segunda sede del Centro Nacional de Fotografía del antiguo Banco de España, cuyas obras ya están adjudicadas.

Si bien con la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado no ha habido contactos en lo que se refiere a la vieja Comisaría de Nicolás Rabal, sí se ha trasladado al Estado el interés en hacerse con la titularidad o el uso del inmueble, expresaron fuentes municipales. El objetivo es ampliar el parque de viviendas sociales.

«Una vez que un inmueble no tiene interés para la función policial, se pone a disposición del Organismo Autónomo de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (GIESE), para que, en atención a ello y de conformidad con el Estatuto de la GIESE, se proceda a la preceptiva depuración jurídica del inmueble», expone el Gobierno en su respuesta al diputado, quien se interesa en gestiones ante el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Este «y el Ayuntamiento de Soria mantienen conversaciones continuas y periódicas sobre la situación de diferentes inmuebles de titularidad de ambas instituciones en la ciudad para poder llevar a cabo proyectos de interés estratégico». Sin embargo, la antigua Comisaría de la Policía Nacional «no es titularidad de SEPES, entidad adscrita al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, por lo que no puede dar cuenta de la petición formal».

En todo caso, el Estado reconoce el interés del municipio en realizar actuaciones de vivienda. «Es conocido, sin embargo, el interés del Ayuntamiento por continuar desarrollando iniciativas que incrementen la oferta residencial asequible», expone.