El documental sobre la ONG Be Social, que preside la soriana Almudena Gómez conquista Colombia

La voluntaria soriana Almudena Gómez, presidenta de la ONG Be Social, junto a varios alumnos de la escuela Mokowe School for the Mentally Disabled, en Lamu, Kenia.

Dirigido por Adrián Buenaventura y protagonizada por la ONG Be Social, que preside la soriana Almudena Gómez y de la que es vocal la también soriana Ana Marín, el documental '123 Semillas de Nim' se adjudica la 'Palma de Cera' al Mejor Corto Documental en el 11º Festival Internacional de Cine en las Montañas.

Ambientado en Lamu (Kenia) donde Almudena Gómez y Ana Marín han estado ayudando con proyectos de Be Social, el filme sigue la inspiradora labor de la cooperante Lourdes Méndez, mostrando cómo la educación, rehabilitación y alimentación transforman las vidas de 123 niños y niñas con diversidad funcional en una de las zonas más pobres del país.

El festival celebrado del 1 al 8 de junio en el municipio de Salento (Quindío), contó con cerca de 3.000 cortometrajes inscritos de más de 20 países diferentes. Finalmente, solo 78 proyectos fueron seleccionados para la muestra, que reunió a más de 20.000 espectadores. Bajo la temática 'Biodiversidad y Cultura – El Rugido del Jaguar', se entregaron 10 galardones oficiales entre cortometrajes y largometrajes de Ficción, Documental y Animación. El festival coronó este documental por su fuerza emotiva y su compromiso social y cultural.

'123 Semillas de Nim' es un documental que se sumerge en la realidad de la diversidad funcional en aquel país, socialmente muy estigmatizada. Gracias al trabajo diario de la ONG Be Social y de Lourdes Méndez, estos niños acceden a educación, alimentación, rehabilitación y servicios médicos. Algo que ha transformado y mejorado radicalmente sus vidas.

El documental está articulado a través de las historias personales y de superación de 4 niños y niñas con diferentes diversidades: Abderramani, Sume, Jamesa y Julius. Demostrando que con paciencia, amor y trabajo se consigue que muchos de estos menores logren reintegrase en la sociedad.

El triunfo de '123 Semillas de Nim' refuerza el talento de la ONG y su impacto internacional, revelando historias con corazón y enfoque social en escenarios alejados, capaces de traspasar fronteras y movilizar conciencias.