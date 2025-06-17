Berlanga adjudica por 1 millón de euros la restauración del Palacio

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Berlanga de Duero ha adjudicado a la empresa Técnicas para la Restauración y Construcciones las obras de reconstrucción del Palacio de los Marqueses de Berlanga, por un importe de más de 1 millón de euros, dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino ‘Renacere’, con cargo a los fondos Next Generation por el que se establece el mecanismo de recuperación y resiliencia, según figura en la Plataforma de Contratación.

El proyecto se enmarca también en el plan de modernización y competitividad del sector turístico, en la transformación del modelo turístico hacia la sostenibilidad, destinado a actuaciones transformadoras en los ámbitos de la transición verde, la transición digital y la mejora de la competitividad turística.

Los trabajos que se contemplan en el palacio son los de restauración, construcción y generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil.

La adjudicación a la única oferta recibida, que tiene un plazo de ejecución de un año, se justifica en las «ventajas ofrecidas por la oferta presentada en cuanto a su programa de trabajo en relación con la urgencia en el inicio y ejecución de las obras, así como su experiencia en obras similares y los medios auxiliares propios de los que dispone la empresa».

El Palacio de los Marqueses de Berlanga se quemó durante la Guerra de la Independencia, pero quedó en pie toda la fachada y las dos torres de los extremos El 4 de diciembre de 1980 fue declarado monumento histórico-artístico, mediante un real decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado el 27 de enero del año siguiente. En la actualidad cuenta con el estatus de Bien de Interés Cultural (BIC).

El proyecto de ejecución se denomina ‘Palacio de los Marqueses de Berlanga. Derribo, recuperación, sustitución y consolidación edificio principal’, que promueve el Ayuntamiento de Berlanga de Duero.

El proyecto comprende documentación detallada del estado actual del palacio y recoge una visión global del conjunto de actuaciones que se desea realizar en el palacio, con una propuesta de desarrollo en tres fases, que en su conjunto permitirían recuperar el enlace del palacio con los jardines.

Las fases I y II recuperarían el volumen del denominado en el informe arqueológico como ‘Cuarto Principal’, es decir el volumen del palacio que estaba adosado a la fachada que aún se conserva. La fase III recuperaría el espacio del ‘Palacio Viejo o Sala Vieja’.

En lo referente al proyecto de ejecución de la fase I, que ya obtuvo la autorización de Patrimonio en enero de 2024, se prevé el vaciado del edificio existente, elevando los muros con un acabado en piedra similar al actual.

Se construirán dos forjados recuperando algunos de los niveles del palacio original. Junto a la torre norte se organiza una caja de servicios donde se ubican, en planta baja y primera, los aseos, y en la tercera planta las instalaciones. En este espacio se ubica el ascensor.

Sobre cada uno de los aseos habrá un altillo. El altillo de la planta baja se situará a una altura intermedia entre la solera de planta baja y forjado de planta primera, correspondiendo con el primer nivel que debió tener originalmente el palacio (primera fila de ventanas en la fachada principal). Los acabados serán mayoritariamente de madera, dejando la piedra vista en muros.