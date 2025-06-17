Asaja Soria enseña a 300 agricultores sus ensayos en cultivos y las nuevas herramientas para 'actualizar' el campo

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Alrededor de 300 agricultores de toda la provincia participaron este martes en la vigésimo tercera edición de la conocida como visita a los campos de ensayo de Almazán, frente a la Escuela de Capacitación Agraria, gestionados por los servicios técnicos de Asaja Soria. Ellos fueron los encargados de guiar la visita por las hectáreas objeto de los experimentos, donde pudieron verse 21 variedades de trigo, 26 de cebadas de invierno y de primavera, ensayos de 10 híbridos de centeno y 11 variedades de triticale. Además, estuvieron a disposición de los asistentes para, como siempre, responder a cuanto se les requirió sobre laboreo, dosis, cultivos anteriores, fechas o tratamientos, entre otros aspectos.

También los agricultores observaron in situ las evoluciones de ensayos de variedades de leguminosas-proteaginosas, yeros, veza y guisante proteaginoso. En cuanto al girasol, también hay disponibles ensayos con variedades convencionales, alto oleico y resistentes a herbicida (Tribenurón-metil). La jornada versó además de soluciones digitales, a cargo del cuerpo técnico de Syngenta. En esta ocasión explicaron los pormenores de Interra®Scan, que ofrece un servicio de mapeo de altísima resolución que permite un uso más preciso de los insumos, una productividad optimizada y la salud del suelo a largo plazo. Y, para terminar, los agricultores y empresas asistentes pudieron ver una demostración de tratamiento con drones, a cargo de Alondra Drone.

La presidenta de Asaja Soria, Ana Pastor, dio la bienvenida a todos los asistentes y reconoció que “todos los que se acercan a los campos de ensayo no solamente ven parcelas sembradas con distintas variedades; son testigos de un ejemplo claro del esfuerzo de esta organización profesional agraria para seguir potenciando la investigación que es hoy por hoy casi imprescindible porque sobre todo va en beneficio general de los que nos dedicamos a esto, al ser una constante para mejorar la calidad y los niveles de producción de nuestras explotaciones, que es de lo que vivimos y de los que hay otros muchos que también dependen. Aquí está el resumen también de cómo las pruebas a pie de campo se convierten en herramientas para mejorar, resistir, adaptarse y seguir adelante con nuestros cultivos”.

El proyecto de los campos de ensayo de 2025 ha contado con la ayuda de los agricultores de la zona, del Ayuntamiento de Almazán, de la Diputación Provincial de Soria, de Caja Rural de Soria y Syngenta, así como del espíritu de colaboración de varias empresas del ramo que, junto con los servicios técnicos de la organización, han contribuido enormemente a que estos laboratorios de experimentación de campo tan rigurosos puedan llevarse a cabo.

Se trata de una iniciativa que ha despertado siempre elogios entre las empresas y los profesionales del campo y ya es todo un referente. Por eso, Asaja Soria, consciente de la importancia de aportar soluciones a los nuevos retos de la agricultura de la provincia, impulsará nuevos trabajos y estrategias para sucesivas ediciones.