Asaja Soria experimenta con medio centenar de variedades

Asaja Soria celebrará el martes 17 de junio la XXIII Jornada de Visita a sus campos de ensayo en Almazán, donde técnicos de la organización profesional agraria guiarán el recorrido por las parcelas en las que se han llevado a cabo los experimentos y explicarán los resultados obtenidos a lo largo de este año.

Los campos de ensayo de Asaja están situados frente a la Escuela de Capacitación Agraria de Almazán, en la carretera de El Burgo. La jornada dará comienzo a las 10.15 horas. El recorrido por los campos contará con los comentarios de los servicios técnicos de Asaja, quienes relatarán detalladamente los trabajos efectuados. Ellos serán los encargados de guiar la visita y estarán a disposición de los asistentes para, como siempre, responder a cuanto se les requiera sobre laboreo, dosis, cultivos anteriores, fechas o tratamientos, entre otros.

En las hectáreas objeto de los experimentos podrán verse 21 de variedades de trigo, 26 de cebadas de invierno y de primavera, ensayos de 10 híbridos de centeno y 11 variedades de triticale. También podrán observarse in situ las evoluciones de ensayos de variedades de leguminosas-proteaginosas, yeros, veza y guisante proteaginoso. En cuanto al girasol, también hay ensayos con variedades convencionales, alto oleico y resistentes a herbicida (Tribenurón-metil). En la jornada también se hablará de soluciones digitales, a cargo del cuerpo técnico de Syngenta. En esta ocasión explicarán los pormenores de Interra®Scan, que ofrece un servicio de mapeo de altísima resolución que permite un uso más preciso de los insumos, una productividad optimizada y la salud del suelo a largo plazo. Y, para terminar, los agricultores y empresas asistentes podrán ver una demostración de tratamiento con drones, a cargo de la empresa soriana Alondra Drone.

El proyecto de los campos de ensayo de 2025 ha contado con la ayuda de los agricultores de la zona, del Ayuntamiento de Almazán, de la Diputación Provincial de Soria, de Caja Rural de Soria y Syngenta, así como el espíritu de colaboración de varias empresas del ramo que, junto con los servicios técnicos de la organización, han contribuido enormemente a que los estudios puedan llevarse a cabo.

Para la OPA, la razón de ser de estos campos es “conocer de una forma independiente las producciones, calidades y recursos técnicos del material vegetal y técnico al alcance de todos los profesionales agrarios, con el objetivo de optimizar la competitividad de las explotaciones sorianas”.

Se trata de una iniciativa que ha despertado siempre elogios entre las empresas y los profesionales del campo y ya es todo un referente. Por eso, Asaja Soria, consciente de la importancia de aportar soluciones a los nuevos retos de la agricultura de la provincia, impulsará la continuación de los exitosos campos de ensayo y perfila ya nuevos trabajos y estrategias para sucesivas ediciones. Se trata de una actividad de la que no se saca ningún beneficio, más allá de aportar soluciones prácticas para los socios de la organización a los nuevos retos de la agricultura de la provincia.

La presidenta de Asaja Soria, Ana Pastor, reconoce tener “confianza plena en que la continuación de las actuaciones puestas en marcha en los campos de ensayo resultará un año más muy útil para completar y analizar el seguimiento y los avances en los resultados de estas pruebas. Es ya un cuarto de siglo de trabajo, desde hace dos años en otra ubicación. Ya no se encuentran en la carretera de Morón. Ahora se ubican junto a la carretera de El Burgo de Osma, en los terrenos anexos a la Escuela de Capacitación Agraria de Almazán, gracias a un acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento”.