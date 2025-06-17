Un accidente de camiones en la A-2 complica el tráfico entre el sur de Soria y Zaragoza

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

La conexión de Soria con Zaragoza por Calatayud a través de la A-2 está experimentando fuertes problemas para la circulación a raíz de un accidente de tráfico. La ruta es especialmente utilizada desde el sur de la provincia aunque también desde la capital hay quien opta por esta vía frente a la alternativa por Tarazona. En estos momentos (17.30 horas del martes 17 de junio), la N-122 por el Moncayo parece mejor alternativa ante la fuerte congestión.

El accidente ha consistido en la colisión por alcance entre dos camiones, uno de ellos de transportes especiales. Las primeras informaciones señalan que ha dejado a uno de los camioneros implicados herido leve, pero el volumen de los vehículos siniestrados complica y mucho la circulación en sentido Barcelona.

El accidente ha ocurrido poco después de la salida de Calatayud hacia Zaragoza y Barcelona a las 14.44 horas. Según señala la Dirección General de Tráfico (DGT), está el "carril derecho cerrado" y el "carril central cerrado", creando un 'embudo' en el que se está produciendo una congestión importante, de nivel amarillo.

Cabe recordar que más allá del tráfico entre Soria y Zaragoza, esta vía conecta Madrid y Barcelona con una gran cantidad de camiones, lo que hace que el punto sea bastante complicado para el tráfico. De hecho, se recomienda evitarlo en la medida de lo posible utilizando alternativas como la antigua N-II, bien conocida por localidades del sur de Soria.

Poco antes de llegar a Zaragoza por la A-2 hay de nuevo "congestión y retención", en este caso por obras. Por ello, en estos momentos parece más recomendable utilizar la N-122 por Ágreda y Tarazona para seguir hacia Zaragoza y Barcelona.