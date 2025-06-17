El mítico Coyote Dax estará en las fiestas de un pueblo de Soria para elegir su próximo 'hit'

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Llega de nuevo Coyote Dax. El mítico cantante vaquero actuará en Langa de Duero el día 21 dentro de las fiestas patronales del Corpus Christi. Presentará sus nuevas canciones incluido su nuevo sencillo "No vuelvas más" y por supuesto, sus éxitos.

Además y por primera vez, hará dos canciones inéditas como experimento sociológico. Se trata de ver la reacción del público y decidir sobre el lanzamiento de dos canciones.

Es una decisión del artista para recuperar la canción del verano en boca de las gentes de la España rural. Y Coyote Dax ha elegido, Langa de Duero. Porque, en definitiva, la canción del verano sale de las fiestas de los pueblos.

Coyote Dax ha vuelto a sus orígenes, sin perder su esencia, para que las nuevas generaciones le reconozcan y se unan a la Comunidad Coyote.

El videoclip está rodado en Almería en el Westerns donde se rodaban las películas del Oeste. Y como tiene costumbre Coyote, esta canción también lleva su coreografía para que todos los mortales de la Tierra la puedan bailar este verano. Y en Langa de Duero Coyote Dax se bajará del escenario para enseñar a bailar a todos los asistentes su nuevo sencillo “No vuelvas más” y para recordar su inmortal éxito “No rompas más”.