El espectáculo 'Dani y la fábrica del baile' en imágenes

El alumnado de la escuela Danzad Danzad Benditos ofreció un espectáculo a beneficio de la ONG Tierra sin Males

Exhibición a cargo de los alumnos de la escuela de baile 'Danzad, Danzad, Benditos'.

Exhibición a cargo de los alumnos de la escuela de baile 'Danzad, Danzad, Benditos'.

Gonzalo Monteseguro
Soria

Este sábado el alumnado de la escuela Danzad Danzad Benditos ofreció un espectáculo a beneficio de la ONG Tierra sin Males, bajo la dirección de Daniel Hernández.

El espectáculo, que combina danza y música en un montaje original, está inspirado en el universo de Willy Wonka, y además de contar una bonita historia, contagió al público las ganas de bailar.

Exhibición a cargo de los alumnos de la escuela de baile 'Danzad, Danzad, Benditos'.

Exhibición a cargo de los alumnos de la escuela de baile 'Danzad, Danzad, Benditos'.MonteseguroFoto

Dani y la Fábrica del Baile

