El espectáculo 'Dani y la fábrica del baile' en imágenes

Gonzalo Monteseguro
Soria
Este sábado el alumnado de la escuela Danzad Danzad Benditos ofreció un espectáculo a beneficio de la ONG Tierra sin Males, bajo la dirección de Daniel Hernández.
El espectáculo, que combina danza y música en un montaje original, está inspirado en el universo de Willy Wonka, y además de contar una bonita historia, contagió al público las ganas de bailar.
Dani y la Fábrica del Baile
