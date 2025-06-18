Soria lidera en España el repunte de nacimientos con un 18%, aunque el dato es solo porcentual

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Soria lideró en España el repunte de nacimientos. Dicho así, pareciera que las sorianas se han convertido en un prodigio de la fecundidad, pero no. El dato es simplemente porcentual que se ha conocido este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La provincia escaló en el primer cuatrimestre del año hasta los 162 alumbramientos, lo que supone un incremento del 18,65% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Por su parte, Castilla y León sumó 4.092 nacimientos hasta abril, que suponen algo más de 34 diarios y un 0,83 por ciento menos que en el primer cuatrimestre de 2024, frente al ligero repunte nacional del 0,96 por ciento.

Los nacimientos bajaron hasta abril en seis comunidades, con el -5,23 de Baleares como peor dato, además de en Ceuta y Melilla; con aumentos en el resto, lideradas por el 10,68 por ciento de La Rioja.

En España nacieron en el primer cuatrimestre del 2025 un total 103.884 bebés, con ese repunte de casi un punto respecto al mismo periodo del 2024.

En abril nacieron en Castilla y León 1.073 niños, 46 más que en el mismo mes del 2024 y 14 más que en marzo del 2025.

Además de Soria, otra provincia de Castilla y León, Palencia, lideró el repunte de nacimientos en el país, aunque en la segunda posición del ranking, con un 11,94% de repunte.

Por provincias, el acumulado de nacimientos bajó hasta abril en siete de las nueve de Castilla y León, que sólo creció en las referidas Soria y Palencia.