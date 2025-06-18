Defensa se alía con FOES y Cámara de Soria para ofrecer trabajo a ex militares de toda España

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

La Subdelegación de Defensa de Soria se alía con la Federación de Organizaciones Empresariales de Soria, FOES, y con la Cámara de Comercio con el objetivo de promover ofertas de empleo para la tropa de toda España que regresa a la vida civil al cumplir los 45 años. Un paso importante para cruzar oferta y demanda, teniendo en cuenta la necesidad de mano de obra de las empresas sorianas y aportando una oportunidad laboral a todos aquellos militares que a los 45 años, sin haber obtenido un ascenso o una plaza fija en el Ejército, deben abandonar la institución.

Según explicó el subdelegado de Defensa en Soria, el coronel Ángel Esparza, el objetivo es que tanto Cámara como FOES publique ofertas de Soria que se puedan ver en otros puntos de España, "que un militar que esté en Cádiz o Coruña, se interese por esas propuestas y pueda venir. Si es gente de Soria, estupendo y si no, que lleguen de fuera de la provincia".

El trabajo de Defensa con ambas instituciones es reciente por lo que aún no hay "feedback". En concreto, con la Cámara de Comercio ya se ha hecho el borrador del convenio y está pendiente la firma.

"En Soria hay muchas ofertas de empleo que desgraciadamente no se cubren y lo que queremos es hacerlas llegar al mayor número posible de las Fuerzas Armadas. Creo que les puede resultar interesante", resumió Esparza tras la celebración del acto conmemorativo del 31 aniversario de la Subdelegación de Defensa en Soria. En ella se rindió homenaje a los militares caídos por España, se entregó la Bandera de Percha a la directora del Museo Numantino, Marián Arlegui, y se otorgó reconocimiento a los 22 reservistas voluntarios en Soria, dando la bienvenida al cabo reservista Ricardo Salvador. Presidió la ceremonia el subdelegado de Defensa de Castilla y León, el coronel Joaquín Blanco, con presencia de autoridades civiles y militares.

El subdelegado de Defensa destacó el incremento del interés por ingresar en el Ejército en los últimos tiempos, lo que llega muy vinculado a la labor de difusión que están desarrollando, desde charlas en los centros educativos a actividades como Carta a un Militar o la presencia en la Feria de Almazán. A la convocatoria de tropa de enero concurrieron 17 personas y está abierta una nueva, hasta el 26 de junio, con la previsión de superar esa cifra. "Hay muchos chicos que están acabado la Formación Profesional, la ESO o el Bachillerato, y lo que quieren es presentar su titulación para tener más puntos", afirmó Esparza, quien recalcó también el incremento en las convocatorias de oficiales y suboficiales: "Como consecuencia de las charlas que dimos en la Universidad, tenemos tres aspirantes a Enfermería. Por primera vez en Soria, este año tenemos a dos chicas que se presentan para hacer la carrera de Medicina en las Fuerzas Armadas, y otros seis que optan a los cuerpos generales para oficiales en las academias militares de los tres ejércitos". Por lo tanto, 11 aspirantes a oficiales que suponen un récord en la provincia en los últimos años.