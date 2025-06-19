Luz verde a una nueva intervención en los arcos de San Juan para definir futuras actuaciones de conservación

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

La Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, reunida bajo la presidencia de la delegada territorial, Yolanda de Gregorio, ha autorizado, a instancia de la Subdirección General del Instituto del Patrimonio Cultural de España, una intervención arqueológica en el claustro del monasterio de San Juan de Duero de la capital, que permitirá definir las actuaciones más adecuadas para su conservación y protección futuras.

Se trata de una actividad preventiva, a cargo de la empresa Veterum, que conlleva trabajos topográficos y levantamiento fotogramétrico mediante el uso de dron, así como la excavación arqueológica en cuatro puntos del claustro y la realización de analíticas.

Los cuatro sondeos tomarán como referencia los resultados del georradar que previamente se ha realizado en el monumento. El primero se plantea en el centro del patio del claustro para documentar la existencia de un posible pozo, el segundo se propone en la esquina noroeste para constatar la presencia de restos de pavimento, el tercero se efectuará en la panda occidental para confirmar si existe un segundo pozo, así como el estado de la cimentación y, el último, en la panda sur en un punto donde, según el georradar, no se constatan estructuras funerarias para documentar el sistema de cimentación. En todos los sondeos se pretende llegar hasta las cotas del nivel freático y se han establecido, además, 15 metros cuadrados adicionales de excavación que se abrirán en función de los resultados.

Obras de pavimentación de la acera de la iglesia concatedral de San Pedro

Se ha autorizado, con prescripciones, la modificación en relación con las obras autorizadas de pavimentación de la acera de la iglesia concatedral de San Pedro, en la capital, que se incluyen dentro del Plan de Humanización, Integración Urbana y Ordenación de los distintos usos de la travesía de la carretera N-234, así como su correspondiente control arqueológico, promovidos ambos expedientes por el Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana, a través de la Dirección General de Carreteras, en concreto de la Unidad de Carreteras de Soria.

La Comisión reitera los acuerdos adoptados en la reunión de marzo de 2022, donde se indicaba que no se debería poner pavimento encima del existente y, sobre la actuación de renovación del pavimento, se tendría especial cuidado en resolver las diferencias de cota existentes entre los distintos tramos, procurando uniformizar al máximo las superficies entre sí, mejorando así las prestaciones de accesibilidad del entorno de la concatedral. Además, se indicaba que no se crearía un escalón entre la acera y la plaza del templo en ninguna de las zonas señaladas, colocándose las mismas luminarias renovadas y, en caso de tener que colocar nuevas, estas serán idénticas a las existentes.

También prescribe la Comisión que se autoriza la opción referente a la ejecución de recorrido accesible mediante el fresado de las piezas a colocar, que el tramo de granito situado entre las calles de Platerías y Nuestra Señora de Azogue se deberá realizar con en el mismo acabado que el resto de las aceras de la N-234 y, en cuanto a la red de canaletas de recogida de agua, se requiere presentar trazado y dimensiones.