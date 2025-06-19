Soria Futuro duplica este año su inversión hasta los 700.000 euros en cinco nuevos proyectos

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La sociedad de inversión Soria Futuro está logrando acelerar notablemente el ritmo de inversión en el primer semestre de año 2025, con respecto al año 2024, consiguiendo duplicar, hasta la fecha, el importe de inversión directa aprobada hasta los casi 700.000 euros en cinco nuevos proyectos empresariales, según indica en un comunicado. Además, en los primeros meses del ejercicio, Soria Futuro firmó un acuerdo con el Fondo Europeo de Inversiones para movilizar hasta 2 millones de euros en préstamos participativos a empresas de la provincia de Soria y en áreas como la sostenibilidad, innovación y desarrollo tecnológico.

Soria Futuro celebró el pasado 17 de junio de 2025 Junta General de Accionistas y Consejo de Administración, donde se aprobaron las cuentas anuales auditadas del ejercicio 2024. La entidad, participada por Caja Rural de Soria, Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León y la Diputación Provincial de Soria, cerró el pasado ejercicio con un resultado positivo antes de impuestos de 29.408 euros y con un patrimonio neto de 4.585.062 euros, un 18,23% superior al año 2023 y 1,57 veces superior al capital social actual de la entidad, fijado en 2.909.463 euros.

Soria Futuro se constituyó en el año 2002. Su objetivo principal es el apoyo y desarrollo de proyectos empresariales en la provincia de Soria así como su inversión en los mismos, con instrumentos financieros como préstamos participativos y/o participaciones temporales en capital social. Desde su fundación hasta la fecha actual, ha invertido de manera directa casi 8 millones de euros en decenas de empresas sorianas, generado una inversión inducida para la provincia de Soria superior a los 87 millones de euros y posibilitando la creación de 922 empleos directos.

En la última década (2015–2024), la inversión materializada crece a ritmos del 45% anual gracias al buen encaje de los instrumentos financieros ofertados (especialmente el préstamo participativo) y a las diferentes líneas financieras firmadas en los últimos años con ICECYL y con el Fondo Europeo de Inversiones respectivamente, indica la entidad en un comunicado. En la actualidad, la capacidad total del vehículo de inversión se cifra en 5 millones de euros, un 51% superior al inicio del proyecto en el mencionado año 2002.

Las inversiones de Soria Futuro se centran especialmente en aquellos sectores con gran potencial de desarrollo provincial como la transición energética, la industria forestal, el sector, agroalimentario, el turismo o el sector salud entre otros. La principal herramienta utilizada en las operaciones de inversión es el préstamo participativo (60% de las inversiones) seguido de la participación directa en capital social (40%). Además, Soria Futuro ofrece un exhaustivo acompañamiento estratégico a los proyectos invertidos reforzando su participación activa en los mismos, concluye el comunicado.