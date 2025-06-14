Caja Rural exhibe fortaleza y mejora sus resultados un 11,8% hasta marzo

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

Los números de Caja Rural de Soria vuelven a poner en evidencia la fortaleza de la entidad. La asamblea general de socios celebrada ayer en el Aula Magna Triso de Molina de la capital conoció el informe de gestión de 2024 del que se desprende la cifra, ya conocida, de un resultado neto positivo de 25,9 millones de euros con un crecimiento del 26% sobre 2023. Cifras más que positivas que en 2025 podrían ser mejores ya que en el avance de resultados del primer trimestre del año Caja Rural de Soria anota un crecimiento de sus resultados netos del 11,78% sobre el mismo periodo de tiempo del 2024.

La información facilitada por la sociedad cooperativa indica que el resultado del ejercicio 2025 entre enero y marzo asciende a 5,84 millones de euros por los 5,2 registrados en el mismo periodo del ejercicio 2024. El crecimiento en términos porcentuales es del 11,78%. El mismo indicador antes de impuestos también muestra la buena salud de la Caja Rural con un resultado de 7,1 millones por los 6,3 millones del primer trimestre de 2024 (+13,09%).

Este primer avance de resultados de 2025 sigue la senda de los últimos ejercicios y en particular del año 2024 cuando alcanzo «un resultado antes de impuestos y de la dotación al Fondo de Educación y Promoción (FEP) de 33 millones». El dato clave es que «el resultado neto después de impuestos es de 25,9 millones de euros, un 26% más que en 2023». La propia Caja destaca que «estos resultados permiten seguir desarrollando colaboraciones en los ámbitos de la cultura, la educación, la salud, el deporte o el medio ambiente ya que, en este 2025 y tras la aprobación de la distribución del resultado, 2,8 millones de euros irán destinados al Fondo de Educación y Promoción».

Caja Rural reveló que la ratio de solvencia se sitúa en el 20,15% –18,34% en 2023– y los recursos propios computables alcanzan los 241 millones de euros –209 millones en 2023–, por lo que la entidad «tiene una mayor capacidad para hacer frente a eventuales situaciones de estrés, contando con un superávit de recursos propios de más de 145 millones de euros». En este sentido, destacan que el crecimiento del negocio, «por encima del 6% en financiación concedida y casi un 8% en depósitos de la clientela, ha permitido incrementar los márgenes». Asimismo «la rentabilidad sobre los recursos propios (ROE) hasta el 11,69% –11,32% en 2023–; y la rentabilidad sobre el activo (ROA) hasta el 1% –0,92% en 2023–». Destacar también que «la mejora en la gestión de los márgenes ha permitido dejar la ratio de eficiencia por debajo del 43%».

Al cierre del año «la cuota de mercado de inversión en la provincia de Soria es del 55,42% y la de depósitos bancarios del 44,54%». «Estas cifras ponen de manifiesto la confianza y el apoyo de socios y clientes a Caja Rural de Soria y al modelo de negocio que desarrolla, basado en la proximidad, el compromiso con el desarrollo económico y social y la contribución a la generación de valor para contribuir al bienestar colectivo», asegura la Caja.

Cinco comunidades

Según informó la Caja la Asamblea General «ha puesto el broche final a un proceso que ha llevado a Caja Rural de Soria a recorrer 15 localidades, tanto en la provincia como en las ciudades de Madrid, Valladolid, Zaragoza y Logroño». En estas juntas preparatorias, «los socios han podido conocer de primera mano la evolución de la entidad, compartir sus inquietudes y elegir a sus delegados».

El modelo de Caja Rural de Soria, «centrado en la cercanía y en la participación democrática», refleja su vocación de «permanencia en el territorio, su compromiso con la escucha activa y su voluntad de construir, junto a sus socios, el presente y el futuro de este proyecto de banca cooperativa».