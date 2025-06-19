Enrique Guiu, elegido presidente de CSIF en Soria que ya suma más de 1.000 afiliados

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Enrique Guiu Crespo ha sido elegido este jueves presidente de CSIF en Soria en el VIII Congreso Provincial y afronta su nuevo mandato centrado en los retos de “crecer más”; consolidar el sindicato como un referente sindical en la provincia; incrementar los servicios y la atención a los afiliados y simpatizantes: o “luchar por la defensa de los derechos y la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras, tanto de las administraciones públicas como de las empresas privadas, con un sindicalismo alternativo, independiente, firme, eficaz, profesional y dialogante”.

En la presentación de su informe de gestión, Guiu ha destacado los logros alcanzados en los últimos años. CSIF Soria ha experimentado un incremento significativo de afiliación, más de un millar), con crecimientos notables como el del sector de la Administración General de la Junta (más del 82% desde 2016), Empresa Pública Estatal (un 65%), Administración General del Estado (50%), Educación (32%) o Justicia (25%). La sanidad, tras un estancamiento durante la pandemia, ha recuperado su impulso con un crecimiento del 41% de afiliación. Y en la empresa privada de Soria, “CSIF también se va introduciendo, con representación en varias empresas, triplicando el número de afiliados”.

En la nueva legislatura que se inicia, el presidente elegido quiere expandir la acción sindical en los diferentes centros de trabajo y ampliar la representatividad en juntas de personal y comités de empresa, tanto en el ámbito público como en la empresa privada.

Asimismo, ha anunciado la búsqueda de un nuevo local sindical más amplio y accesible que responda al crecimiento actual y permita ofrecer una mejor atención a los afiliados y trabajadores. “Necesitamos un espacio representativo de lo que ya es CSIF en Soria: un sindicato fuerte, cercano y en constante expansión”, ha remarcado Guiu. Además, reforzará departamentos estratégicos como la asesoría jurídica, la formación, la prevención de riesgos laborales, la igualdad de género y la comunicación, con un enfoque transversal y adaptado a las nuevas realidades del mundo laboral. “Vamos a trabajar desde el compromiso, para seguir siendo un sindicato que transforma y mejora las condiciones laborales de los sorianos y el progreso de la provincia”, concluye.

Enrique Guiu llevaba cinco años como presidente de la gestora de la Unión Provincial de CSIF, siendo esta su primera elección congresual. Antes, había sido ocho años delegado liberado de Educación. El presidente presentado un Comité Ejecutivo Provincial completamente renovado. Solo se mantiene el vicepresidente Ricardo Sanz. La secretaria general, Beatriz Vesperinas, y los vocales Carmen Cacho y Enrique Peñarandas son nuevos.

RETOMAR LA NEGOCIACIÓN CON EL GOBIERNO Y LA JUNTA

La secretaria nacional de CSIF de Igualdad y Responsabilidad Social, Eva Fernández Urbón, ha informado de que el miércoles mantuvieron una reunión con Función Pública, para retomar las negociaciones con el Gobierno. La aplicación de la subida pendiente del 0,5 que se debe desde 2024; la aprobación de un nuevo acuerdo salarial; la implementación de la carrera profesional en todos los ámbitos administrativos; o la implantación y regulación del teletrabajo, son algunas de las exigencias al Gobierno.

Además, ha destacado que hay que abordar el tema de la alta temporalidad del empleo público, que sigue estancada en el 30% superando ampliamente el límite acordado por Bruselas y recogido en la ley de Estabilización del Sector Público de 2021. Este porcentaje de temporalidad evidencia el fracaso de los procesos de estabilización que el Gobierno ha promovido desde 2021.

Por su parte, el presidente autonómico de CSIF Castilla y León, Benjamín Castro, también exige a la Junta que negocie las mejoras laborales y salariales de sus empleados públicos, porque tiene capacidad para negociarlas, Afirma que la “grave crisis” del Gobierno central no es una excusa para paralizar la gestión del Ejecutivo autonómico.

Ha celebrado que la Mesa de las Cortes de Castilla y León haya admitido a trámite la Iniciativa Legislativa Popular presentada por CSIF para la inclusión de personal de enfermería en todos los centros y tramos de la educación pública de la Junta. Ahora, será la Junta Electoral de la Comunidad la que gestione y posibilite la recogida de las firmas necesarias para poder llevarse a cabo la tramitación parlamentaria de la iniciativa.