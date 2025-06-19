La Guardia Civil sorprende a un cazador furtivo que abandona a dos galgos en su huida

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Cazador cazado. La Guardia Civil de Soria investiga a un hombre por practicar la caza de la liebre ibérica en unas fechas en las que está prohibida, y por abandonar a su suerte a sus dos galgos en la huida. Todo esto, además, en terreno privado ajeno.

La Guardia Civil de Soria, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), investiga a un ciudadano de Tudela (Navarra) como presunto autor de dos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, uno por caza ilegal y otro por abandono de animales.

El pasado día 2 de junio, el Centro Operativo de Servicios de la Guardia Civil de Soria (COS) recibió un aviso en el que se indicaba que en el monte de la localidad de Layna se había observado un vehículo de color oscuro, al cual le seguían dos perros de raza galgo corriendo tras el mismo, presuntamente realizando labores de caza de la liebre ibérica (valorada en 605 euros).

La caza de la liebre se encuentra prohibida en estas fechas, siendo su temporada de caza desde el día 12 de octubre hasta el cuarto domingo de enero del año siguiente, por lo que se procedió a la búsqueda y localización para la comprobación de los hechos descritos anteriormente.

Los Agentes actuantes localizaron el presunto vehículo cuyo conductor, al detectar la presencia de la Guardia Civil, inició la huida a gran velocidad, dejando abandonados dos galgos en el lugar. Las labores de búsqueda finalizaron con la detención del presunto autor por la Patrulla del Puesto de Almazán en la carretera CL-101.

Al lugar se trasladó al lugar la Patrulla del Seprona de Almazán, quienes procedieron a la identificación del vehículo indicado que, tras comprobar que era el presunto autor de los delitos, se procedió a la lectura de derechos como investigado a M.G.S., vecino de Tudela (Navarra), por la supuesta participación en un delito contra la flora y la fauna, por cazar en un terreno privado ajeno, sometido a régimen cinegético especial, sin el debido permiso de su titular, acción que está castigada con una pena de multa de cuatro a ocho meses e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho a cazar de uno a tres años.

También se le considera presunto autor de otro delito contra los derechos de los animales por abandonar a dos perros en condiciones en que pueda peligrar su vida o integridad, castigado con una pena de multa de uno a seis meses o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días e inhabilitación especial de uno a tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales.

Asimismo, fue denunciado por infracciones administrativas a la Ley 4/2021, de 1 de julio, de Caza y de Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos de Castilla y León, por infracciones consistentes en:

- Cazar en periodo no hábil.

- Cazar sin autorización del titular.

- Cazar sin poseer licencia de caza en vigor.

- Incumplir las condiciones establecidas en las disposiciones reguladoras de las distintas modalidades de caza.

Estas infracciones pueden ser castigadas con multa de 200 euros a 2.000 euros. Y posibilidad de retirada de la licencia de caza e inhabilitación para obtenerla durante un plazo inferior a un año, en el caso de las leves o por multa de 2.001 euros a 10.000 euros y posibilidad de retirada de la licencia de caza e inhabilitación para obtenerla durante un plazo comprendido entre uno y tres años.