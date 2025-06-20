En imágenes: El centro de una ciudad, atravesado por cientos de ovejas en la trashumancia

Cientos de ovejas recorren el centro de la capitalMARIO TEJEDOR

Los hermanos Pérez, últimos trashumantes de merino de Soria, realizan su viaje anual desde Extremadura a la Sierra de Soria, marcando la 15ª edición del evento 'Somos Trashumantes'. Este evento, organizado por la Mancomunidad de Tierras Altas y otros, celebra la histórica trashumancia, una tradición milenaria que conecta Soria, Extremadura y Andalucía, y que los hermanos Pérez, con más de 60 años de experiencia, mantienen viva a pesar de ser la última generación de pastores trashumantes de la zona.

La trashumancia, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO, representa una forma de vida que ha modelado el paisaje y la cultura de las Tierras Altas de Soria. El evento 'Somos Trashumantes' ofrece una oportunidad única de experimentar esta tradición, incluyendo un recorrido en tres etapas por la Cañada Real Soriana Oriental, pasando por lugares históricos y ecológicos, como el cerro de Numancia y el acebal de Garagüeta. Los participantes podrán disfrutar de la cultura y gastronomía pastoril, así como de la Fiesta de la Trashumancia en Oncala.