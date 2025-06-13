Tres días para ser pastor en Soria: aquí tienes el paquete turístico para vivir una experiencia única

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Otro año más, los días 20, 21 y 22 de junio, el rebaño de los Hermanos Pérez, de Navabellida, los últimos ganaderos trashumantes de merino de la provincia de Soria, vuelve a pasar por la ciudad de Soria camino a la Sierra tras pasar el invierno en las cálidas dehesas de Extremadura y, con ellos, vuelve también la decimoquinta edición del evento 'Somos Trashumantes', que organiza la Mancomunidad de Tierras Altas y los Ayuntamientos de Oncala y Las Aldehuelas, en colaboración con la Asociación El Redil de Oncala y la Asociación Trashumancia y Biodiversidad.

La histórica trashumancia de merinas que tanta riqueza y prosperidad dejó en la provincia de Soria sigue viva en las Tierras Altas, donde cada primavera y otoño, los últimos ganaderos trashumantes emprenden un recorrido cíclico que se remonta al menos a los tiempos medievales de la reconquista. Tras la jubilación, en el año 2023, del penúltimo ganadero trashumante de Tierras Altas, Eduardo del Rincón, de Los Campos, los hermanos José María, Basilio y Ricardo Pérez de Navabellida, con 75, 72 y 68 años respectivamente, son la última llama que mantiene viva esta milenaria tradición. Ellos, que pasan el invierno con sus rebaños en las dehesas de Trujillo (Cáceres), son al menos la quinta generación de pastores trashumantes de la Sierra y este año cumplen cerca de sesenta años ininterrumpidos trashumando con sus ovejas. Detrás de ellos no hay relevo. Si nadie lo remedia, serán los últimos.

La trashumancia, reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO, es una forma de vida milenaria que ha tenido especial importancia histórica y económica en las Tierras Altas de Soria, conectando generaciones, pueblos y saberes tradicionales, y hermanando culturas y territorios tan lejanos y diversos como Soria, Extremadura y Andalucía, donde quedan numerosas comunidades de sorianos descendientes de la trashumancia.

A lo largo de las cañadas reales, cordeles y veredas que vertebran gran parte de España, el lento caminar de los rebaños ha marcado el pulso de una España rural viva y resiliente, que resiste, se adapta y mantiene una relación respetuosa y profunda con el entorno natural.

En un momento en el que la despoblación rural amenaza con borrar muchas de las costumbres y tradiciones que han dado forma a nuestros pueblos y paisajes, la trashumancia se alza como una oportunidad única para reconectar con nuestras raíces y redescubrir el valor de lo sencillo y lo auténtico.

Por esta razón, la Mancomunidad de Tierras Altas y el Ayuntamiento de Oncala, que empezaron con este iniciativa en el año 2010 convencidos de que el enorme patrimonio material e inmaterial de la trashumancia puede ser un gran revulsivo turístico, económico y social, abren de nuevo la posibilidad de acompañar a los Hermanos Pérez en su trashumancia y aprender con ellos a lo largo de este precioso recorrido en tres etapas que conecta la ciudad de Soria con el precioso pueblo de Oncala, en el corazón de las Tierras Altas.

El evento 'Somos Trashumantes' es una experiencia única que permite vivir desde dentro la dureza y belleza del pastoreo tradicional trashumante en un entorno natural incomparable. El recorrido en tres etapas transcurrirá por la Cañada Real Soriana Oriental, partiendo del camino del Cañuelo, desde la ciudad de Soria, y atravesando parajes de tanto valor ecológico, natural e histórico como el pueblo de Garray y el cerro de Numancia, el Valle de Tera, los robledales del Zarranzano, el impresionante acebal de Garagüeta o la Sierra del Alba.

Además de la experiencia directa y de la posibilidad de pasar varias noches al raso con los pastores y el rebaño, los participantes podrán disfrutar de la cultura y gastronomía pastoril tradicional y vivir la Fiesta de la Trashumancia el día de la llegada a Oncala.

Para más información sobre las fechas, opciones turísticas y puntos de encuentro, los interesados pueden consultar el programa de actividades en la web de la Mancomunidad de Tierras Altas e inscribirse llamando de lunes a viernes de 9.00 a 14.30 horas al teléfono de contacto 975398073. Las plazas son limitadas.