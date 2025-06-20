Más avisos por tormentas y granizo durante el fin de semana

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

El tiempo sigue 'dando guerra' en las tardes sorianas y lo hace con nuevos avisos amarillos por tormentas y posible granizo para este fin de semana. Con ello se completarán seis de los siete días de la semana bajo advertencia de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), aunque no se ha cumplido en todas las jornadas.

Cronológicamente el norte de Soria tiene este mismo viernes un aviso amarillo por tromentas "dispersas", pero que "podrán ir acompañadas de granizo y de rachas muy fuertes de viento". Por el momento ya han caído rayos en la zona de Pinares más cercana a Burgos. El aviso amarillo llega hasta la medianoche.

Para el sábado la situación se amplía a toda la provincia, con un aviso generalizado de la Aemet por tormentas que pueden traer "chubascos fuertes" además de la posibilidad de pedrisco y rachas de viento muy marcadas. Además, en el norte hay un segundo aviso por acumulaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora. De nuevo la mañana parece plácida y el riesgo se concentra de 14.00 hasta el final de la jornada.

El domingo, más de lo mismo aunque en esta ocasión vuelve a circunscribirse el aviso -de momento- a la zona norte. Estará activo de 12.00 a medianoche y de nuevo se destaca que puntualmente pueden ser fuertes los chubascos y el viento, incluso con granizo.

Respecto a las zonas limítrofes y teniendo en cuenta que en fin de semana hay numerosos desplazamientos, puede ser más complicado viajar hacia La Rioja y Aragón que hacia otros puntos cercanos, teniendo también alertas estas áreas.

Eso sí, en el plano térmico la situación será la típica de finales de junio, con temperaturas mínimas bastante suaves (15-17 grados) y temperaturas máximas por encima de los 30 grados pero sin acercarse a los 40.