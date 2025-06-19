El granizo golpea a Soria de nuevo con una tormenta intensa que puede repetirse

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

El granizo vuelve a hacer acto de presencia en Soria en la tarde de este jueves con una tormenta intensa que puede repetirse conforme avance la jornada. La Junta había emitido una alerta por fenómenos meteorológicos adversos y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene a toda la provincia en aviso amarillo tanto por tormentas con posible pedrisco como por fuertes precipitaciones. Se pueden repetir tanto esta misma tarde como el sábado, de nuevo con advertencias oficiales.

El episodio de tormentas de granizo ha subido desde el sur de Portugal entrando en Castilla y León por el oeste y acercándose a la provincia de Soria conforme avanzaba la tarde. La comarca de Tiermes ha sido la primera cronológicamente en verse afectada aunque pronto ha comenzado a reproducirse en desde la zona de El Valle hacia el Moncayo y Tierras Altas.

Una de las bolas de granizo que han caído en Soria capital.A.C.

En Soria capital las precipitaciones han comenzado en torno a las 16.00 horas pero ha sido a las 16.50 horas cuando ha comenzado a caer pedrisco. El granizo, de tamaño bastante irregular, ha llegado a dejar bolas de hielo de hasta tres centímetros aunque la mayoría han sido menores. Sobre las 17.10 horas ha cesado.

No obstante los avisos oficiales siguen activos y el nivel amarillo de la Aemet está vigente durante el resto de la jornada. De hecho es posible que se reproduzcan nuevas tormentas con granizo conforme avance la tarde. A Las 17.30 horas el mapa de la Dirección General de Tráfico (DGT) no registraba incidencias por causas meteorológicas en las carreteras de Soria.

Para el viernes la previsión del tiempo apunta a una jornada con un tiempo sin episodios destacables. Puede llover, pero no hay alertas ni avisos y las temperaturas se mantendrán entre los 15 y los 30 grados como tónica general.

Sin embargo, para el sábado vuelve el doble aviso de la Aemet. Por un lado, se activa el amarillo por tormentas que "podrán ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes". Por otro, pueden caer hasta 15 litros por metro cuadrado y hora. Estos avisos se ciñen de momento al tercio norte de Soria (capital, Pinares, El Valle, Tierras Altas y Moncayo) e irán de 14.00 a 23.00 horas.