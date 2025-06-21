Hallan a una ciclista caída en la carretera Cl-117 en el término de Covaleda

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Los servicios de emergencia han atendido en la mañana de este sábado en Soria a una ciclista que ha sido localizada caída en una carretera, concretamente en la zona de Covaleda. Según informaron fuentes del 112, aún se desconocen con exactitud lo ocurrido.

A las 10.20 horas de este sábado, un alertante contactó con el servicio de emergencias 112 para informar sobre una ciclista que se encontraba caída en la carretera Cl-117, en el kilómetro 48, dentro del término municipal de Covaleda. Según fuentes del 112, no se reportó la presencia de ningún otro vehículo en el lugar del incidente.

Inmediatamente, se desplazaron al punto personal sanitario de Sacyl y efectivos de la Guardia Civil para atender la emergencia. Por el momento, se desconocen las circunstancias exactas del suceso y el estado de la mujer.