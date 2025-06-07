Fallece un ciclista en la SO-820 y emergencias acude a un accidente de moto en Berlanga

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Un ciclista fallecido y un motorista afectado por un accidente de tráfico y al que tratan de llegar los servicios de emergencias son el triste balance de la mañana de este sábado en Soria. En un caso ha ocurrido en carretera, en el otro en una pista forestal de difícil acceso a la que en estos momentos (11.40 horas) se dirigían los medios.

Respecto al ciclista fallecido, una llamada al 112 alertaba a las 9.33 horas de este sábado de que un ciclista se encontraba tendido sobre la carretera SO-820 e inconsciente en el término municipal de El Royo, a la altura del kilómetro 26. Era un varón de unos 60 años.

Hasta el lugar de los hechos acudieron tanto sanitarios del Sacyl como agentes de la Guardia Civil. Por desgracia, en el lugar de los hechos sólo se pudo constatar el fallecimiento del ciclista.

Las primeras observaciones parecen descartar el accidente de tráfico y apuntarían a un fallecimiento por causas naturales, si bien todavía se trabajaba en el caso.

Por otro lado, fuentes del 112 confirmaban haber recibido el aviso de un accidente de tráfico en una pista forestal en Berlanga de Duero en el que hay al menos un motorista afectado. Al tratarse de una zona de difícil acceso, los servicios de emergencia trataban de llegar al lugar y por tanto aún no había un balance de lo ocurrido.