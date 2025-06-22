El campo soriano espera la mejor cosecha de cereal del último lustro

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

A escasas fechas de comenzar a cosechar, ya se conocen las previsiones de rendimientos puestas sobre la mesa en la última comisión provincial de estadística agraria que arroja unas estimaciones en Soria de 3.600 kilos por hectárea de trigo, 3.800 kilos de cebada, 3.600 kilos de centeno y 3.600 kilos de triticale.

Es decir, en este momento el campo soriano prevé la mejor cosecha de cereal de los últimos cinco año, desde 2021. Todo siempre teniendo en cuenta que son las medias de una provincia con una amplia superficie agrícola de casi 190.000 hectáreas, según los datos a los que ha tenido acceso HERALDO DIARIO DE SORIA. 190.000 hectáreas que representan un descenso en estos cultivos que se ha reemplazado por el girasol, la colza o la veza y los yeros, directamente relacionado con los requisitos de los ecoesquemas de la Política Agraria Común (PAC) que obliga a rotar para recibir las ayudas.

Unas cifras que invitan a pensar con optimismo de cara a la cosecha ya que se encuentran por encima de la media provincial aunque siempre mirando al cielo ya que en las últimas fechas ha granizado varios días malogrando futuras cosechas. No en vano, ya son 24.000 hectáreas arrasadas por pedrisco en Soria. Sin embargo, habrá que esperar a que se adentre la campaña de cosecha para conocer estos datos que facilita Agroseguro, conforme los asegurados van dando parte de sus siniestros. Las lluvias caídas en abril y mayo tienen la llave para que la cosecha sea potente. Sin embargo, el comportamiento imprevisto de la meteorología puede hacer que un episodio de granizo se lleve por la borda meses de trabajo.

Hay que recordar que las campañas de 2022 y 2023 fueron desastrosas, con rendimientos muy por debajo de la media de los últimos años, situada en los 3.000 kilos por hectárea. En 2023, en concreto, se situó en 1.110 kilos por hectárea. Dos campañas que fueron desastrosas por la sequía. No en vano dejó siniestros por valor de 44,4 millones de euros. El triple de las indemnizaciones que recibieron los agricultores y ganaderos de la provincia en la anterior cosecha (2022) 12,6 millones. Y, en 2024 aunque se esperaba una cosecha mejor que la media, a tenor de los datos publicados por el Itacyl (Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León), en trigo se situó seis puntos por debajo de la media mientras en cebada también se colocó cuatro puntos por debajo. Unos datos que Itacyl elabora junto a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Al final, en 2024 se alcanzó una superficie sembrada de 180.303 hectáreas de cereal en Soria que alcanzaron las 6,6 millones de toneladas, lo que arroja una media de 3,54 toneladas por hectárea, si bien, en muchas parcelas los rendimientos no llegaron a los 2.000 kilos apreciándose un comportamiento muy heterogéneo. Precisamente la cosecha de 2020 ha sido una de las mejores de los últimos años con un rendimiento medio de 3,78 toneladas por hectárea, mejorando la cifra de 2019 (2,95 toneladas por hectárea). Los datos de 2020 solo fueron superados en 2007, año en el que más se recolectó desde 1985 (4,26 toneladas por hectárea) y en 1993 con un rendimiento medio de 3,87 toneladas por hectárea.

Sin embargo, las previsiones de 2025 para la cosecha del cereal de invierno son optimistas y, en este momento, en trigo se sitúan 19 puntos por encima de la media llegando hasta los 24 por encima en el caso de la cebada. Aunque hasta que las máquinas no salgan al campo para cosechar y el cereal se almacene en las naves, no se sabrá a ciencia cierta el resultado final de la campaña. Máxime cuando la meteorología no ha dicho su última palabra esperándose precipitaciones en forma de granizo en los próximos días lo que podría dar una vuelta de tuerca de 180º grados a las previsiones optimistas para el agro soriano.

Lo cierto es que la producción de cereal es una parte vital de la economía agrícola de la provincia, contribuyendo significativamente al PIB provincial. Con una producción que supera la media de los últimos años, se espera que este sector continúe siendo un pilar económico importante para la provincia.

En Soria, según los últimos datos provisionales de superficie de la Junta de Castilla y León, la provincia cuenta en esta campaña con 94.020 hectáreas de trigo, 73.020 hectáreas de cebada, 11.700 hectáreas de centeno, 8.140 hectáreas de triticale (es un cereal reforzado que procede del cruce entre trigo y centeno) y 2.600 hectáreas de avena. Lo que suma un total de 189.480 hectáreas de superficie de cereal plantadas.

Falta saber ahora los precios a los que se pagará la tonelada de cada uno de ellos y si remontarán los números del año pasado cuando se pagaba el trigo a 200 euros la tonelada cuando en 2023 estaba a 300 euros. La cebada el año pasado estaba todavía peor ya que se pagaba a 180 euros la tonelada. Así las cosas, los precios del cereal se han sumido en una tendencia bajista cuyo fondo es imprevisible. En estos momentos, las lonjas de Castilla y León exhiben horquillas de entre 180 y 190 euros por tonelada de cebada y de 197 a 210 en el caso del trigo. Una situación que pone en jaque la rentabilidad de las explotaciones agrarias, que en el mejor de los casos tienen ya precios muy ajustados.

La previsión de una buena cosecha podría quedar empañada por los precios, y no verse recompensada con unas tarifas justas que le den al agricultor la rentabilidad debida. Sin embargo, hasta no conocer la cosecha y cuál será la oferta demanda y el baile de precios no se conocerá finalmente a cuánto se pagará la tonelada de cada uno de los cereales de invierno. Un escenario que está llevando a los agricultores a dejar de sembrar las parcelas menos productivas o a apostar por cultivos que conlleven menos costes. Además, tampoco ayudan a mejorar la situación las exigencias de la Política Agraria Común (PAC) de diversificar en las parcelas. A todo ello hay que sumar, además, que los agricultores llevan meses afrontando costes de producción disparados, con precios récord en fertilizantes, fitosanitarios, carburantes, repuestos y maquinaria, mientras el precio de venta de sus productos sigue desplomándose.