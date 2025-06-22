La Guardia Civil de Soria acredita una rebaja del 5% en las infracciones penales hasta abril

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Guardia Civil de Soria presentó en la última Comisión de Asistencia al Subdelegado un balance muy positivo de sus actuaciones en el primer cuatrimestre de 2025, con una disminución del 5,26 % en las infracciones penales conocidas y una mejora en el porcentaje de esclarecimiento de delitos. Todo ello, en el marco de los cometidos que le asignan la Constitución Española, las leyes orgánicas del Estado y su propia normativa interna.

La Comandancia de Soria dispone de una plantilla de 589 efectivos, distribuidos en 19 cuarteles y en diversas especialidades como Seguridad Ciudadana, USECIC, Tráfico, Policía Judicial, Fiscal y Fronteras, entre otras.

Durante los meses de enero a abril de 2025, se registró un 5,26 % menos de infracciones penales que en el mismo periodo del año anterior. Además, se esclareció el 51,72 % de las infracciones penales conocidas. Supone un incremento de más de tres puntos porcentuales respecto al 2024.

Entre los delitos conocidos, los delitos contra el patrimonio continúan siendo los más numerosos (el 67 % del total), seguidos de los ciberdelitos, que representan el 30 %. A pesar del aumento en este tipo de criminalidad, el esfuerzo investigador permite esclarecer cada vez más delitos cometidos en el ciberespacio.

En el ámbito asistencial, se constata un aumento del 8,87 % en los auxilios realizados. Se ha pasado de 936 actuaciones en el primer cuatrimestre de 2024 a 1.019 en el mismo periodo de 2025, lo que refleja el compromiso del Cuerpo con el servicio público y la atención directa a la ciudadanía.

Fiesta RAVE

Uno de los operativos más destacados tuvo lugar con motivo de una fiesta RAVE celebrada entre el 1 y el 5 de mayo en Aguaviva de la Vega (pedanía de Almaluez). La Guardia Civil estableció un amplio dispositivo de seguridad ciudadana y vial, con 22 puntos de verificación ciudadana y 20 de tráfico, en los que se identificó a 449 personas y 219 vehículos. Se incautaron 9 armas (todas ellas armas blancas), se tramitaron 51 denuncias por tenencia de drogas, y se detectaron 29 positivos (27 por drogas y 2 por alcoholemia). También se formularon denuncias por incumplimiento de normativas sobre animales peligrosos y sobre montes. Pese a la magnitud del evento, no se produjeron incidentes de gravedad.

Frente al incremento de robos de cableado de cobre, la Guardia Civil ha intensificado sus dispositivos preventivos, además de inspeccionar centros de recogida y tratamiento de metales para dificultar la salida y comercialización del material sustraído. Estas acciones han reforzado tanto la disuasión como la investigación de los hechos delictivos.

Con vistas al futuro, la Guardia Civil de Soria mantiene como objetivos prioritarios el mantenimiento de la seguridad ciudadana, la atención a víctimas y la cercanía con la población. Para ello, seguirá desplegando programas como el Plan Director en centros educativos y el Plan Mayor Seguridad, así como iniciativas de formación continua para sus agentes y campañas de sensibilización sobre el acceso a la institución, especialmente entre jóvenes y mujeres.

Obras

En cuanto a la infraestructura, se ha ejecutado una intervención integral en la Comandancia de Soria, finalizada el pasado 8 de mayo con la visita del ministro del Interior. Las actuaciones han incluido la colocación de aislamiento térmico exterior (SATE), sustitución de sistemas de calefacción por calderas de biomasa, instalación de ventanas con rotura de puente térmico, paneles fotovoltaicos, iluminación LED y soterramiento de redes de servicios. La inversión ascendió a 7,5 millones de euros, financiada por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. Además, se han acondicionado los sótanos de los edificios para crear almacenes especializados según las necesidades de cada unidad.

También se están ejecutando obras en los acuartelamientos de Almazán (2.874.343 €), Berlanga de Duero (536.163 €) y Gómara (529.036 €). Para el futuro, se ha propuesto actuar en Abejar, Arcos de Jalón y Langa de Duero, con proyectos ya formulados por un total de más de 2,2 millones de euros.

La Guardia Civil de Soria muestra así su voluntad de evolucionar y adaptarse a los nuevos retos, garantizando la seguridad en el medio rural y contribuyendo al equilibrio territorial y a la lucha contra la despoblación desde la cercanía y la profesionalidad.