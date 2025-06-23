FOES impulsa el oficio de resinero en Soria y anima a jóvenes inmigrantes de África a incorporarse al sector

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Cerca de una veintena de personas ha participado este lunes en una jornada informativa sobre la resina organizada por la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) en el marco del proyecto ‘Impulso a la Bioeconomía Forestal’, promovido por la Junta de Castilla y León dentro del Acuerdo del Diálogo Social. Un encuentro en el que se ha animado a los participantes, la mayoría jóvenes inmigrantes de África, a incorporarse al sector.

El encuentro, desarrollado en colaboración con la empresa Resinas Naturales, ha tenido como objetivo dar a conocer el oficio de resinero y facilitar la incorporación de nuevos profesionales a esta actividad, que posee gran potencial en la provincia.

La jornada ha estado dirigida en esta ocasión a personas en situación de desempleo vinculadas a Fundación CEPAIM y Cruz Roja. Durante la sesión, Jesús Prieto, gerente de Resinas Naturales, y Conchi Martínez, técnico de la empresa responsable del proyecto, han explicado cómo iniciarse en la actividad resinera sin necesidad de experiencia previa.

Resinas Naturales ofrece apoyo al comienzo de la actividad, facilitando formación, apoyo en los trámites de alta como autónomos y para formalizar los contratos con los ayuntamientos propietarios de pinos resineros y el alquiler de material, así como la compra directamente la resina, "lo que convierte esta opción en una salida laboral estable y accesible", según un comunicado remitido por la patronal soriana.

La extracción de resina puede desarrollarse como trabajador autónomo. En la actualidad, la retribución aproximada asciende a 1.500 euros mensuales.

Desde FOES se subraya el compromiso con la dinamización del sector forestal y la creación de empleo en el medio rural, alineándose con los objetivos de la Junta de Castilla y León.

En un contexto donde cerca del 80% de las empresas sorianas enfrentan dificultades para encontrar personal, la Federación redobla esfuerzos para conectar oferta y demanda laboral, promoviendo, entre otros, el conocimiento de oficios tradicionales como el de resinero.

FOES ofrece toda la información sobre este proyecto a cualquier persona interesada en trabajar en este sector. Para más detalles sobre cómo convertirse en resinero y acceder a las oportunidades laborales disponibles, los interesados pueden contactar directamente con la federación.