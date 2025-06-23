El puente de piedra de Soria luce ya las barandillas a una semana del Lunes de Bailas

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

A una semana para que se celebre el Lunes de Bailas y miles de sanjuaneros transiten por el casco viejo de la ciudad y crucen el puente de piedra de la N-234 con destino a la ribera del Duero, las esperadas barandillas ya ocupan su espacio. Un alivio para la seguridad, teniendo en cuenta el volumen de personas que ese día festivo cruzarán por la pasarela medieval.

La colocación de las barandas comenzó a mediados de la semana pasada y, a falta de algunas piezas, culminará ya estos días, por lo que el aspecto exterior del puente es ya el habitual -al margen de las farolas, que han cambiado las antiguas, ya con solera, por otras de corte más moderno-. No obstante, todavía no se ha acometido la actuación en la acera y por lo tanto permanecen las vallas de obras limitando su acceso, y también el espacio para viandantes, obligados a circular por el lado opuesto.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible adjudicó por un millón de euros las obras de humanización y rehabilitación del puente de piedra en marzo de 2024, con un plazo de ejecución de 18 meses. Incluye la adecuación de aceras, señalización de carril bici compartido con el de vehículos, reposición de servicios y rehabilitación de alumbrado, además de reparación de todos los elementos del puente deteriorados.