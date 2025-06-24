¿Cuál es el sueldo medio de un cura en Soria?

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

La retribución del clero es un interrogante puesto sobre la mesa muchas veces por la gente de a pie así como, en general, la financiación de la Iglesia. Como apunta la Conferencia Episcopal Española en su web tiene distintos orígenes como las aportaciones directas de los fieles, ya sea por medio de colectas o de donativos y suscripciones; de herencias y legados y, también, de la asignación tributaria a través de la casilla 'X a favor de la iglesia' que se puede marcar en la declaración de la renta. Pero ¿cuánto cobra un cura?

En España, en general, y por ende en Soria, en particular, el sueldo medio de un cura ronda los 1.000 euros divididos en 14 pagas. Además, según indica la Conferencia Episcopal en su presupuesto de 2024, estos números se actualizan en 2025 "al igual que en el presente ejercicio, después de permanecer congelados durante varios años".

La Diócesis de Osma-Soria, según se recoge de los datos extraídos de la web de la Conferencia Episcopal Española -correspondientes a 2023- cuenta con 91 sacerdotes; 45 religiosos/as; 199 catequistas; 542 parroquias; 102 monjas y monjes de clausura; 4 seminaristas y 6 monasterios.

Respecto a la cuenta de resultados (de 2023), en el apartado de ingresos, un total de 1.039.514,34 euros (9%) son aportaciones de los fieles (colectas parroquiales, suscripciones, colectas para instituciones de la Iglesia y otros ingresos de los fieles); 2.199.019 euros (19,04%) proviene de la asignación tributaria (Fondo Común Diocesano); 4.360.423,70 euros (37,76%) llegan a través de ingresos de patrimonio y otras actividades (alquileres de inmuebles, ingresos financieros, actividades económicas); 2.026.638,27 euros (17,55%) provienen de otros ingresos corrientes (ingresos por servicios, subvenciones públicas corrientes, ingresos de instituciones diocesanas) y 1.921.413,91 euros (16,65%) de ingresos extraordinarios (enajenaciones de patrimonio y otros ingresos extraordinarios). Todo ello suma un total de ingresos de 11.547.009,22 euros.

En el apartado de gastos, 822.160,07 euros (11,79%) se destinan a la retribución del clero (sueldos, Seguridad Social y otras prestaciones sociales) y 727.415,17 euros (10,44%) son para la retribución del personal seglar (salarios y Seguridad Social).