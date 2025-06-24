La Unidad de Carreteras de Soria ejecutará el proyecto para mejorar el firme de la variante de El Burgo

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Unidad de Carreteras del Estado en Soria ejecutará el proyecto de rehabilitación superficial y estructural del firme en la autovía A-11, entre los puntos kilométricos 52 y 61, correspondiente al tramo de la variante de El Burgo de Osma. La actuación, ya adjudicada y pendiente de firma del contrato, contribuirá a mejorar la seguridad vial y la durabilidad del firme a lo largo de más de nueve kilómetros.

Así se expuso en el marco de la última Comisión de Asistencia al Subdelegado, en la que se hizo un balance de gestión y previsión de obras correspondiente al ejercicio 2025. La exposición permitió repasar los trabajos ya realizados en la red estatal durante los primeros meses del año, así como las actuaciones en marcha y en fase de licitación, en las que destacan especialmente las relativas a seguridad vial, rehabilitación de firmes y humanización de travesías.

Durante este ejercicio continúa el desarrollo de tres importantes proyectos de humanización e integración urbana en la ciudad de Soria, todos ellos financiados con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. Las obras, iniciadas en 2023 y 2024, se centran en las travesías de la N-234 (Av. de Valladolid y C/ San Agustín), N-111 (Ctra. de Madrid, Eduardo Saavedra y Ctra. de Logroño), y en la rehabilitación del puente de piedra de Soria. La finalización de estos tres proyectos está prevista este año.

En el capítulo de actuaciones urgentes, el informe recoge la rápida intervención ejecutada tras el colapso del tajamar, aguas abajo del puente de piedra de San Esteban de Gormaz, que permitió reabrir al tráfico esta infraestructura clave en menos de dos meses desde el incidente.

Asimismo, destaca que se trabaja en situaciones de emergencia en diversos puntos de la red, como los taludes de la N-2 o el colapso de una obra de drenaje transversal en el puerto de Piqueras (N-111a), cuya tramitación como obra de emergencia está en curso.

Entre las obras con proyecto aprobado se incluye la mejora de la intersección en la carretera N-234, a la altura del punto kilométrico 385, en el término municipal de Cabrejas del Pinar. Esta actuación tiene por objeto mejorar la seguridad y funcionalidad del acceso a la localidad.

A medio plazo, la planificación de la Unidad de Carreteras contempla avanzar en nuevas actuaciones contempladas dentro del Plan de Recuperación, incluyendo trabajos de adaptación de firmes, renovación de señalización y actuaciones de mejora ambiental.

Por último, se informó de la buena marcha de las obras del tramo de la A-15 entre Fuensaúco y Villar del Campo, adjudicadas por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible por un importe superior a los 99 millones de euros, así como de la reciente adjudicación del tramo entre Langa de Duero y Aranda de Duero de la A-11, por un importe de 181 millones de euros. Ambas infraestructuras son estratégicas para mejorar la conectividad de la provincia y reforzar el papel de Soria en los ejes viarios nacionales.