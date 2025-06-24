Soria Ya llama a la manifestación por el ferrocarril en la provincia el 11 de julio

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

Soria Ya vuelve a llamar a la calle. Bajo el lema El único tren que pasa por Soria es el de las excusas, convoca una manifestación, el próximo 11 de julio, a las 20.00 horas, en defensa del ferrocarril en la provincia, coincidiendo precisamente con la suspensión del tren por las obras de la línea entre Madrid y Barcelona.

Reclama la electrificación de la Soria-Torralba, una tercera frecuencia a Madrid, la reapertura de la línea a Castejón e incorporar a la provincia a los corredores ferroviarios que se priorizan.

La convocatoria se produce justo un día después de que el Ministerio de Transporte haya adjudicado el estudio de viabilidad de conexión de Soria a la alta velocidad, que igualmente recibió reproches de los sorianistas por cuanto el último de estos informes "no ha llegado ni sabemos en qué ha quedado", indicó Juan Antonio Palomar, uno de los procuradores de Soria Ya en las Cortes de Castilla y León.

El portavoz del grupo, Ángel Ceña, puntualizó que hasta en cuatro ocasiones el Gobierno ha anunciado la electrificación de la línea Soria–Torralba, con una inversión estimada de 80 millones de euros, sin que hasta la fecha se haya iniciado una sola actuación ni fijado un calendario claro.

Soria Ya recordó los sucesivos cierres de las líneas que pasaban por Soria, desde 1984, hasta dejar únicamente la conexión a Madrid, "y desde entonces sólo se han dado excusas".

La manifestación tiene previsto partir de la plaza Mariano Granados por las calles Alfonso VIII, Mariano Vicén y calle Almazán para llegar hasta la estación del Cañuelo.

Por otro lado, Palomar preguntará esta tarde a la consejera de Educación, en el pleno de las Cortes de Castilla y León, por el "incumplimiento" de la implantación del grado de Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear en el IES Politécnico de Soria, cuya llegada al instituto soriano contó en septiembre de 2023 con el apoyo unánime de los grupos de la Comisión de Educación, y que sigue sin ser una realidad.

Asimismo, la procuradora Vanessa García interpelará al consejero de Economía y Hacienda sobre la falta de potencia eléctrica disponible en la provincia, pese a que Soria genera cuatro veces más energía de la que consume, y que lastra el desarrollo de la provincia por la imposibilidad de muchas empresas a instalarse en Soria.

Finalmente, Ceña trasladará en el pleno la preocupación por la falta de vivienda rural en una interpelación al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. «Si no hay vivienda, no hay posibilidad de quedarse. Y si no hay servicios e infraestructuras, no hay igualdad. Por eso seguimos aquí: para exigir que se escuche a Soria y que se actúe con hechos», concluyó.