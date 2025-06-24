Principio de acuerdo para que el Alfonso VIII asuma la gestión del bar del Soto Playa en Soria

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

Se trata de la operación del año del sector de la hostelería en la capital soriana. El hotel Alfonso VIII asumirá la gestión del bar del Soto Playa, en las márgenes del Duero, según informaron fuentes cercanas a la negociación.

De momento no se conocen los detalles de una operación que culminará en los próximos días con la firma del acuerdo entre uno de los hoteles emblema de la provincia, el Alfonso VIII, que ocupa un lugar privilegiado en el centro de la ciudad, y el bar del Soto Playa, uno de los espacios preferidos por los sorianos en las márgenes del Duero que cuenta con una de las terrazas más deseadas de Soria y que se ha convertido en uno de los lugares de ocio de los sorianos.

El bar del Soto Playa está cerrado durante esta semana de San Juan y es probable, a expensas de la firma entre ambas sociedades gestoras, que cuando vuelva a abrir sea ya bajo el paraguas del Alfonso VIII, aunque este extremo no está confirmado

Se han mantenido igualmente conversaciones con los trabajadores que conforman el establecimiento hostelero.

El hotel Alfonso VIII, un 4 estrellas de 88 habitaciones y restaurante, cuenta además con una cafetería que se ha convertido en lugar de referencia en la ciudad. Dispone también se servicio de cátering y 5 apartamentos suites en la calle Albar Salvadores.

El bar del Soto Playa, por su parte, cuenta con una reconocida carta, y es un lugar ideal ya sea para tomar algo, comer, cenar o desayunar, con productos de la tierra como es el torrezno, uno de sus productos estrella. Fue en el año 2014 cuando el Ayuntamiento de Soria dio luz verde la empresa adjudicataria del proyecto de este bar, una vez que Soto Playa SL presentó toda la documentación requerida tras concluir el proceso de contratación, por lo que se procedió entonces a la adjudicación definitiva del contrato mixto de redacción de proyecto, ejecución de obras y explotación de este edificio situado en el paseo de San Prudencio.

La intervención supuso una inversión de hasta 960.000 euros con una primera fase de actuación inmediata que superó el medio millón y que estaba unida a un programa de ocio, deporte y turismo activo, como así ha sido. Se trata de una concesión municipal que se hizo con una duración de 25 años.

La firma del acuerdo posibilitará que la gestión pase a ser del Afonso VIII y el resto de detalles se conocerán en las próximas semanas.